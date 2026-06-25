シンガー・ソングライターmiwa（36）が25日、自身のインスタグラムを更新。サッカーワールドカップ（W杯）の人生初観戦を報告した。miwaは「カナダ決勝トーナメント進出Congrats Canada Go Canada Go」とつづり、赤いキャップ、Tシャツのユニホーム姿で、頬にもペイントをした写真を披露した。そして「人生初めてのワールドカップはカナダの応援赤に染まるスタジアムの熱気に感動しました（早めに入場したので、写真はまだまだ