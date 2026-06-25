ソフトバンクの正木智也外野手にマルタイラーメン188食分が贈呈された。みずほペイペイドームでは「マルタイ棒ラーメンポール」に打球が直撃した場合、マルタイラーメン1年分が贈られることになっている。前日24日のオリックス戦で正木がポール際に放った8号先頭打者アーチは、当初こそ直撃と認定され場内アナウンスもされたが、球団関係者等によるリプレー検証の結果、取り消しとなった。しかし、株式会社マルタイから打