UAE（アラブ首長国連邦）から覚醒剤約40kgを密輸しようとした疑いで、イラン国籍の55歳の男が逮捕された。覚醒剤の押収量は令和以降最大で、末端価格は21億874万円相当に上るという。「ナン焼き機」に21億円相当の覚醒剤袋に小分けにされた白い粉。全て覚醒剤だ。3月、アラブ首長国連邦から密輸しようとした疑いで、イラン国籍のハテフィ・マジョウメルド・アハマド容疑者（55）が逮捕された。名古屋税関によると、押収された覚醒