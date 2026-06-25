「お手伝いしたいなという気持ちはあるんですよ」──。"スーパーボランティア"尾畠春夫さん（86）は、NEWSポストセブン取材班にこう胸の内を明かした。【写真を見る】尾畠さんの自宅内。記者を招き入れ、大きな地図を広げ、現場への経路を入念に確認中だ尾畠さんの名が一躍全国区になったのは、2018年8月に山口県周防大島町で行方不明となった2歳児を発見してからだ。以来、"スーパーボランティア"と呼ばれ、2020年には一連の功