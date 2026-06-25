南米ベネズエラで日本時間25日朝、マグニチュード7を超える大きな地震が立て続けに発生しました。これまでに少なくとも32人が死亡したということです。地震発生時の空港内部の映像からは、揺れで天井の部材が損壊し建物内が白い煙に覆われるのが確認できます。アメリカ地質調査所によりますと、ベネズエラの首都カラカスから西におよそ160キロの地点で、日本時間25日午前7時すぎ、マグニチュード7.2の地震が発生しました。さらに、