¡Úµð¿Í¡Û²¬ËÜÏÂ¿¿¡¡Æ¬Éô»àµå¤ÇÅÜ¤ê¤Îà¥¬¥ó¸«á¢ª¾Ð´é¡Ä¥ª¥¹¥Ê¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤Ë£ÇÅÞ¤â´¶¼Õ¡Ö¿Í³Ê¼Ô¡×
¡¡µð¿Í¤Î¼çË¤¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¼õ¤±¤¿Æ¬Éô»àµå¤ò½ä¤ê¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥ª¥¹¥ÊÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Ë£ÇÅÞ¤¬´¶¼Õ¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÀµÜµå¾ì¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢£±£·Æü¤Î»î¹ç¤À¤Ã¤¿¡£²¬ËÜ¤Ï£µ²ó¤ÎÂè£³ÂÇÀÊ¤ÇÁê¼êÀèÈ¯¡¦±üÀî¤¬Åê¤¸¤¿£±£´£¶¥¥íÄ¾µå¤¬´éÌÌÉÕ¶á¤ò½±¤¤¡¢¹²¤Æ¤Æ¤è¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤Î¤Ä¤Ð¤ËÅö¤¿¤ê¡¢²¬ËÜ¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇË¹»Ò¤ò¼è¤Ã¤Æ¼Õºá¤·¤¿±üÀî¤ËÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¸¥Ã¤È»ëÀþ¤ò¸þ¤±¡¢¤¿¤À¤Ê¤é¤Ì¶ÛÄ¥¤¬Áö¤Ã¤¿¡£
¡¡±üÀî¤Ï´í¸±µåÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢´¶¾ð¤ò²¡¤·»¦¤·¤¿²¬ËÜ¤Îà¥¬¥ó¸«á¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢º£Ç¯£µ·î¤Ë¤Ïº¸¥Ò¥¸¤Îð×ÂÓÂ»½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤¿¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÂç»ö¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤Ë£Ó£Î£Ó¤ä¥Í¥Ã¥È¾å¤Ï°ì»þ¹Ó¤ì¤¿¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏÂ³¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£»àµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿²¬ËÜ¤Î¤â¤È¤Ë°ìÎÝ¼ê¤Î¥ª¥¹¥Ê¤¬Êâ¤ß´ó¤ê¡¢²¬ËÜ¤Î¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤É¤³¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¤«¤¬¤ß¤Ê¤¬¤é»àµå¤ò¤è¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤ò·«¤êÊÖ¤·ÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¼çË¤¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤â¤¹¤Ã¤«¤ê¾Ð´é¤¬Ìá¤ê¡¢²¿ÅÙ¤âÇò¤¤»õ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¥ª¥¹¥Ê¤¬²¬ËÜ¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ëÆ°²è¤¬³È»¶¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö°ì¿¨Â¨È¯¤Î»þ¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê°ìÎÝ¼ê¤¬µï¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÀ¨¤¤½õ¤«¤ë¡×¡Ö¥ª¥¹¥ÊÁª¼ê¤Ï¿Â»Î¤Ç¤¹¡×¡Ö¾Ð´é¤Ëµß¤ï¤ì¤ë¡×¡Ö¥ª¥¹¥Ê¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ª¥¹¥Ê¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í³Ê¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦µ¤ÇÛ¤ê¤Ç¤¤ëÁª¼ê¡¢ËÜÅö¤ËÍê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£