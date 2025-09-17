4KのHDMI出力に対応！6in1 USB Type-Cドッキングハブ
サンワサプライ株式会社は、HDMI出力ポートを備えたスリムUSB Type-Cハブ「USB-5TCHC26BK」を発売した。USB Type-Cポート搭載のパソコンに直接接続するだけで、4K/30Hz対応のHDMI出力やSD／microSDカードスロット、高速USB5Gbpsポートとノイズ耐性に優れたUSB2.0ポートを一台に集約。ソフトウェアのインストール不要で、マルチディスプレイ環境構築から各種デバイス接続まで、幅広い用途で活用できる。本製品があれば、ケーブル1本でポートを増設でき、周辺機器をまとめて接続・取り外しできるので、外出や会議での移動におすすめだ。
■4K/30HzのHDMI出力に対応
HDMI（4K/30Hz）端子を持ったテレビやモニター、プロジェクターに接続することができる。ドライバーのインストールなしで、マルチディスプレイ環境（ミラーモード・拡張モード）を実現できる。
■USB Type-Cで一括接続
USB 5Gbpsポート、USB 2.0ポート、Type-C（USB2.0）ポート、SD/microSDカードリーダーを搭載しており、 最大4台までのUSB機器を接続できる。
■iPadをモニター出力できる
iPadOSに対応しており、iPadをモニターに出力して使うことができる。
■SD・microSDスロット搭載
SD・microSDスロット搭載でメモリーカードの読み書きができる。
■持ち運びやすいコンパクトタイプ
持ち運びの際も邪魔にならないスリムな形状だ。
■通電LED搭載
LEDを搭載しており、Type-Cコネクタを機器に接続すると青色に点灯する。
■HDMI出力ポートを備えたスリムUSB Type-Cハブ「USB-5TCHC26BK」
■HDMI出力ポートを備えたスリムUSB Type-Cハブ「USB-5TCHC26BK」
