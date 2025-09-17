この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元テレビ東京ディレクターで、現在は企業のPR支援などを手掛ける下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネル「下矢一良の正直メディア」で、プロ野球セ・リーグに「パ・リーグTV」のような統一された映像配信サービスが存在しない理由について、業界の裏事情を交えながら鋭く切り込んだ。



動画ではまず、パ・リーグが全6球団で共同運営する「パ・リーグTV」によってファンに利便性の高い視聴環境を提供しているのに対し、セ・リーグは各球団が個別に放映権を管理しているため配信サービスがバラバラになっている現状を指摘。「東京に住んでいる阪神ファンは大変なんですよ」と自身の実体験を語り、ファンが試合ごとに視聴方法を確認しなければならない不便さを訴えた。



では、なぜセ・リーグは足並みを揃えられないのか。下矢氏はその最大の要因として「ある1つの球団がカギを握っている」と前置きし、多くの人がイメージする読売ジャイアンツではなく、「意外なところが独自な動きをしている。それが広島カープなんです」と、問題の核心に言及した。



下矢氏によると、広島カープは「地元テレビ局を一番大事にする」という方針を徹底しており、ネットのライブ配信が地上波の視聴率に影響することを懸念。そのため、大手配信サービス「DAZN」が全12球団の試合配信を目指した際も、「ネットのライブ配信はダメ」と唯一許可しなかったという。この広島の“地元優先”の姿勢が、結果的にセ・リーグ全体の統一配信サービスの実現を阻む大きな壁となっている構造を明らかにした。



この現状について下矢氏は、「パ・リーグとセ・リーグでだいぶ持っている潜在力で差がついちゃっている」と警鐘を鳴らす。パ・リーグが統一プラットフォームを活かして海外展開や詳細な視聴者データの収集・分析を進めているのに対し、セ・リーグはビジネス展開の機会を逃していると指摘。「将来展開という意味では、パ・リーグの方が長期的に人気を高める種を撒いている」と述べ、セ・リーグが抱える構造的な課題とその未来への影響について独自の見解を示した。