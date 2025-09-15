新年を彩るDEAN & DELUCAのおせち2026♡予約スタート

日本のお正月に欠かせない「おせち」。2026年、新しい年を華やかに迎えるために、DEAN & DELUCAから特別な祝い膳「OSECHI 2026」が登場します。伝統の祝い肴から、キャビアや黒毛和牛ステーキといった贅沢なメニューまで、和と洋の美味をバランスよく詰め込んだ豪華三段重。全国の職人技と旬の食材を一つひとつ丁寧に仕立て、新年にふさわしい特別な食卓を演出してくれます。

壱の重 伝統の祝い肴を華やかに

壱の重には、日本各地の職人が手掛ける縁起物が並びます。北海道産の数の子や柚子釜に盛られた大粒のイクラ、手巻きの紅鮭昆布巻き、丹波産黒豆など、古来から愛される祝い肴がぎっしり。

さらに富山「河内屋」の紅白かまぼこ、岐阜「松月堂」の栗きんとんなど、土地の伝統を活かした逸品が揃い、新しい年の繁栄を願います。

【紀ノ国屋】ハロウィン限定スイーツバッグやクッキーが9月10日より登場！

弐の重 洋のエッセンス漂うオードブル

弐の重は、DEAN & DELUCAらしいオードブルが中心。

濃厚なオシェトラキャビア、牡蠣スモークと紫キャベツのマリネ、パテドカンパーニュ、ライムケイジャンシュリンプなど、お酒にも合う華やかな品々が並びます。

食材の持ち味を最大限に引き出した一品ごとに、新年の宴をより豊かに彩ってくれます。

参の重 豪華メインディッシュを堪能

参の重には、シェフ渾身のメインが集結。ヒラメとズワイカニのパイ包み焼きや、オマール海老のテルミドール、鹿児島平松牧場黒毛和牛ステーキなど、豪華な料理がずらり。

素材の旨みと香りを最大限に活かした逸品ばかりで、大切な人との特別なひとときを盛り上げます。DEAN &

DELUCA OSECHI 2026



価格：56,160円（税込）※お重再利用プラン利用時は52,920円（税込）

内容量：3～5名様用 / 限定700セット

予約受付期間：2025年9月19日（金）～12月11日（木）

消費期限：2026年1月1日（木・祝）

受け渡し日：2024年12月31日（火）

販売店舗：全国のDEAN & DELUCAマーケット店舗／公式オンラインストア

新しい年を特別なおせちで迎えて

伝統とモダンが響き合うDEAN & DELUCAのおせち2026は、家族や大切な人と囲む新年の食卓をより華やかに彩ります。

職人技が光る祝い肴から贅沢なメインディッシュまで、開けた瞬間に心が弾む三段重♡数量限定の特別なおせちで、新しい年の幕開けを優雅に過ごしてみませんか。