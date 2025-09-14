唇の赤み悩みに◎ナリスアップ「ヌードリップミューター」誕生

口紅を選んだのに「思った色が出ない」と感じたことはありませんか？特に唇の赤みが強い方は、淡い色のリップをきれいに発色させるのが難しいもの。そんな悩みに応えて誕生したのが、ナリスアップから登場した「ヌードリップミューター」です。発売直後から人気を集め、わずか2か月で完売するほどの注目アイテム。唇の色味を整えながら、口紅本来の美しい発色を引き出してくれる心強い存在です♪

赤み唇も淡色リップを楽しめる

「ヌードリップミューター」は、唇の赤みを自然に抑えて透明感のある色味へと整える唇用化粧下地。

ファンデーションやコンシーラーのように唇に厚塗りせず、チップで伸ばして指でなじませるだけの簡単ステップです。

さらに、口紅と混ざりにくい処方で、淡いカラーの発色をそのまま引き立てます。使えず眠っていたリップも、これ1本でお気に入りに変わるかも♡

保湿力もしっかり！美容成分を贅沢配合

下地としての機能だけでなく、唇そのものを美しく保つケア効果も。ヒアルロン酸Na、ホホバ種子油、ローヤルゼリーエキス、ビタミンC誘導体、ビタミンEの5種の美容成分を配合し、うるおいをキープ。

縦ジワをふっくらカバーして、なめらかな仕上がりに導きます。無香料なので毎日のメイクにも取り入れやすく、自然なヌードリップを叶えます。

商品情報まとめ

価格：1,320円（税込）

発売日：2025年4月25日

販売：Amazon、全国のバラエティショップ（一部店舗を除く）

唇の印象を変える、新しいリップ体験を

口紅選びでの失敗は「唇の赤み」が原因かもしれません。「ヌードリップミューター」は、その赤みをやさしく整え、口紅本来の色を美しく引き出してくれる新発想のアイテムです。

さらに保湿成分で唇をしっとりケアしながら、理想の仕上がりを叶えてくれるのも嬉しいポイント。メイクの幅を広げたい方は、この機会にぜひ試してみてください♡