¡ÖÊ¼Ìò´÷Èò¼Ô¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸ø³«¤â²ÄÇ½¤Ë¤¹¤Ù¤¡×´Ú¹ñ¹ñËÉ°Ñ°÷Ä¹¤¬Ë¡²þÀµ°Æ¤òÈ¯µÄ¡¢¶áÇ¯Áý²Ã
´Ú¹ñ¤ÇÊ¼Ìò´÷Èò¼Ô¤Î¾ðÊó¸ø³«¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Ê¼ÌòÃæ¤Ë°û¼ò±¿Å¾¤Ç½ð¤Ë½ÐÆ¬
9·î9Æü¡¢¹ñ²ñ¹ñËÉ°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤ëÍ¿ÅÞ¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×¤Î¥½¥ó¡¦¥¤¥ë¥¸¥ç¥óµÄ°÷¤Ï¡¢¡ÖÊ¼Ìò´÷Èò¼Ô¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ø³«¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡ØÊ¼ÌòË¡°ìÉô²þÀµ°Æ¡Ù¤òÂåÉ½È¯µÄ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¸½¹Ô¤ÎÊ¼ÌòË¡Âè81¾ò¤Î2¤Ç¤Ï¡¢Ê¼Ìò´÷Èò¼Ô¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¡ÖÊ¼Ì³Ä£¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡×¤Ç¸ø³«¤Ç¤¤ëµ¬Äê¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢²þÀµ°Æ¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÄó¶¡¡×¤Ë¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ëÆâÍÆ¤À¡£ÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯¡ÈÊ¼ÌòÆ¨¤ì¡É¤ò¤·¤¿¼Ô¤òÊóÆ»¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ø³«¤·¡¢Ê¼Ìò´÷Èò¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù²ü¿´¤ò¹â¤á¡¢¸øÀµ¤ÊÊ¼ÌòÊ¸²½¤òº¬ÉÕ¤«¤»¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¸½ºß¡¢Ê¼Ì³Ä£¤ÏÊ¼Ìò´÷Èò¼Ô¤Î»áÌ¾¡¦Ç¯Îð¡¦½»½ê¡¦´÷Èò¤Î³µÍ×¤Ê¤É¤ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ê¼Ìò´÷Èò¼Ô¤Ï2021Ç¯¤Î281¿Í¤«¤é2022Ç¯¤Ë355¿Í¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï422¿Í¤Ø¤ÈÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À©ÅÙ¤Î¼Â¸úÀ¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤¬Äè¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊ¼ÌòË¡²þÀµ°Æ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ê¼Ìò´÷Èò¼Ô¤Î¾ðÊó¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ëË¡Åªº¬µò¤òÀß¤±¤ë°ìÊý¡¢»öÁ°ÄÌÃÎ¤äÊÛÌÀ¤Îµ¡²ñÉÕÍ¿¤È¤¤¤Ã¤¿¸¢ÍøÊÝ¸î¼êÂ³¤¤Ï¸½¹ÔÄÌ¤ê°Ý»ý¤¹¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¥½¥óµÄ°÷¤Ï¡Öº£²ó¤Î²þÀµ°Æ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¸¢ÍøÊÝ¸î¼êÂ³¤¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Ê¼ÌòµÁÌ³¤Î¼Â¸úÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¹ñ²È¤Î¤¿¤á¤ËÀ¿¼Â¤Ë·³ÉþÌ³¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿Í¡¹¤¬¡¢Ê¼Ìò´÷Èò¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇíÃ¥´¶¤òÊú¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢º£¸å¤âÀµ¤·¤¤Ê¼ÌòÊ¸²½¤Î³ÎÎ©¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£