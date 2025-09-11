日本だけでなく韓国でも高い人気を誇る俳優・坂口健太郎（34）の熱愛を『週刊文春』が報じた。同誌によれば坂口は3歳年上の一般女性・A子さんと4年以上交際していた中、3年ほど前には女優・永野芽郁（25）とも親密関係にあったという。芸能プロ関係者が語る。

【写真】〈3歳年上のヘアメイク女性と交際〉お相手のA子さんは大阪出身でかわいらしい雰囲気、“めいたろう”コンビの顔を寄せ合うツーショット

「坂口さんは2019年の連続ドラマ『イノセンス 冤罪弁護士』（日本テレビ系）で主演を務め、この時に彼のヘアメイクを担当したのがA子さん。2人はこれを機に距離を縮め、都内の高級マンションで同棲もしていたといい、『文春』記者も今年8月末に坂口さんが暮らすマンションからA子さんが愛犬の散歩に出かける姿を目撃しています」

一方で同誌は、永野の存在により”三角関係”の修羅場もあったと伝えている。

「坂口さんと永野さんは映画『俺物語!!』（2015年）や『仮面病棟』（2020年）で共演。また、ふたりは2018年に『野村證券』のCMにも起用されていました」（同前）

成人して「お酒を飲む仲」に

プライベートでも食事に行くほど仲が良いことで知られていた坂口と永野は、これまで公には”兄妹のような関係”として仲良くしている様子だった。『俺物語!!』公開時、主演の鈴木亮平（42）と3人で雑誌のインタビューを受けており、その中で鈴木は「（永野が成人して飲酒できるようになる）5年後が心配」と口にしていたが……。別の芸能プロ関係者が明かす。

「坂口さんも”兄”として同じ気持ちだったのか、実は永野さんが20歳になった直後、一緒にお酒を飲んでいました。2人は『仮面病棟』のジャパンプレミアに出席した際、ネットメディアのインタビューでもその時のことを話しています。

坂口さんが『クランクイン2日前くらいに彼女の誕生日だった』『誕生日になって、北九州でご飯を食べに行ったんです。その時に（永野とは今まで）乾杯をすることってなかったので、それはやっぱりちょっと、とっても嬉しかった』と明かし、永野さんも『（二十歳になってからの作品で）初めて乾杯したので、なんかすごい、ずっと覚えているんだろうなって思いながら……ちょっとなんか恥ずかしい気持ちもありながら乾杯しましたね』と語るなど、すでに”ゼロ距離”を匂わせていました」

同時期、別のインタビューでも「坂口さんはお兄さんのよう」(永野)、「はい、アニキです」（坂口）などと話していた2人。その後、坂口は2022年に『PRADA』のアンバサダーに就任し、先に同アンバサダーを務めていた永野と再会して親密になった……と『文春』は伝えている。

「しかし昨春、A子さんが坂口さんの携帯から永野さんに”直電”して怒鳴りつけるという展開を迎えていたそうです。永野さんの所属事務所は『文春』の取材に対して『本人に確認したところ、過去にお付き合いをしていたことは事実ですが、当時、別の方とも交際されていたことは存じ上げておりませんでした』と回答。

そして坂口さんの所属事務所は、『役者としての道』を重視した彼がマンションを出る形でA子さんとも別れることになったと説明しています」（同前）

そんな坂口は、過去にある”コンプレックス”を告白していた。

「2016年にトーンモバイル『TONE』のCM『「僕はマザコン」篇』に出演した坂口さんは、現場入りした際のインタビューで自身についても『マザコンだと思います』と照れながら話していたんです。母親と仲が良いそうで、恋愛にも母性を求めるタイプなのかもしれません。

A子さんは売れっ子女優にも”直接対決”を挑むくらい、しっかりした女性だったわけですが、坂口さんにとって”妹ポジション”の永野さんとの恋愛は、実はそこまで真剣に考えられなかったのでは」（同前）

坂口の兄のような優しさは、恋愛をややこしくしてしまうのかもしれない。