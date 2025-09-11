火加減も、圧力も、すべておまかせ。ほろほろの感動を毎日に【パナソニック】の電気圧力鍋がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
切って入れて、スイッチひとつ。本格調理が、もっと身近に【パナソニック】の電気圧力鍋がAmazonに登場!
パナソニックの電気圧力鍋は、圧力調理と緻密な火加減制御を両立したアイテムだ。高精度センサーにより、食材に合わせて圧力と温度を自動で調整し、かたまり肉や魚の骨もやわらかく仕上げる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
材料を切って調味料と共に鍋に入れたら、スイッチひとつで調理開始。角煮や肉じゃが、カレーなど人気のメニューを最大6人分まで自動で調理できる。搭載メニューは全20種類。炊飯メニューも充実しており、お急ぎ圧力ごはんや玄米、炊き込みごはんなども手軽に楽しめる。
「甘みを引き出す火加減」「冷めてもおいしい炊き上がり」など、調理の質にもこだわり、黒豆などの難しい食材もふっくらつややかに仕上げる。従来品との比較でも、よりやわらかく炊き上がることが実証されている。
→【アイテム詳細を見る】
調理時間は「設定時間」＋「加圧・減圧時間（20〜100分）」で構成され、余熱調理も含めてじっくりと旨みを引き出す。
→【アイテム詳細を見る】
お手入れはふた・内ふた・内なべの3点のみ。パーツの取り外しも簡単で、日々の清潔管理もラクに行える。蒸し板使用時は蒸し板も洗浄可能。ノズルの穴詰まりも竹串などで簡単に除去できる。
本格調理をもっと手軽に。毎日の食卓にやさしい革命をもたらす一台だ。
切って入れて、スイッチひとつ。本格調理が、もっと身近に【パナソニック】の電気圧力鍋がAmazonに登場!
パナソニックの電気圧力鍋は、圧力調理と緻密な火加減制御を両立したアイテムだ。高精度センサーにより、食材に合わせて圧力と温度を自動で調整し、かたまり肉や魚の骨もやわらかく仕上げる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
材料を切って調味料と共に鍋に入れたら、スイッチひとつで調理開始。角煮や肉じゃが、カレーなど人気のメニューを最大6人分まで自動で調理できる。搭載メニューは全20種類。炊飯メニューも充実しており、お急ぎ圧力ごはんや玄米、炊き込みごはんなども手軽に楽しめる。
「甘みを引き出す火加減」「冷めてもおいしい炊き上がり」など、調理の質にもこだわり、黒豆などの難しい食材もふっくらつややかに仕上げる。従来品との比較でも、よりやわらかく炊き上がることが実証されている。
→【アイテム詳細を見る】
調理時間は「設定時間」＋「加圧・減圧時間（20〜100分）」で構成され、余熱調理も含めてじっくりと旨みを引き出す。
→【アイテム詳細を見る】
お手入れはふた・内ふた・内なべの3点のみ。パーツの取り外しも簡単で、日々の清潔管理もラクに行える。蒸し板使用時は蒸し板も洗浄可能。ノズルの穴詰まりも竹串などで簡単に除去できる。
本格調理をもっと手軽に。毎日の食卓にやさしい革命をもたらす一台だ。