東京ベイ舞浜ホテルが名称変更でリブランド記念メニューを期間限定提供！舞浜ビューホテル by HULIC

東京ベイ舞浜ホテルは、2025年10月1日より名称を『舞浜ビューホテル by HULIC』へ変更し、同社が展開するホテルブランド「ビューホテルズ」の一員として新たにスタート！
舞浜ビューホテル by HULIC
所在地：千葉県浦安市舞浜1-34
東京ベイ舞浜ホテルは、2025年10月1日より名称を『舞浜ビューホテル by HULIC』へ変更し、同社が展開するホテルブランド「ビューホテルズ」の一員として新たにスタートします。
リブランドを記念し、新コンセプト「つむぐ」をテーマにした「リブランド記念メニュー」を館内各レストランにて期間限定で提供します。
味わいで、時をつむぐ。
「リブランド記念メニュー」は、新コンセプト「つむぐ」を料理で表現した特別な一皿です。
こだわりの食材と職人の技が重なり合い、一皿ごとに物語をつむぎ出します。
旅の記憶や大切な人との時間を思い起こさせる――お料理を通してそんな体験を楽しめます☆
■ハース・ファンタジーステイ宿泊者限定 朝食(ファンタジーダイニング)
選べるメイン料理＋セミビュッフェ
ホテル上層階「ハースフロア」宿泊者限定の特典付きプラン『ハース・ファンタジーステイ』。
その朝食会場となる2階「ファンタジーダイニング」では、リブランドを記念し、期間限定の新メニュー3品に加え、人気シグネチャーメニュー「ドレス・ド・オムレツ」を加えた4品をラインアップ。
＜メインディッシュ＞
●舞浜バーガープレート 〜kasane〜
あおさ海苔を練りこみ焼き上げたバンズに、ハンバーグ、浅草ハムのベーコン、チェダーチーズなど彩り豊かな具材を幾重にもかさねました。
千葉県産醤油やピーナッツバターのソースがアクセントとなり、和と洋が融合された新鮮な味を楽しめます。
ひと口ごとに旨みが広がり、豊かな具材への愛着が湧いてきます。
●おいものフレンチトースト 〜hitotoki〜
川越から浅草へ、江戸の食文化を彩ってきたさつまいも。
浅草ビューホテルで親しまれてきたメニューを舞浜ならではの華やかな一皿にアレンジしました。
さつまいもの甘露煮を生地に加えて焼き上げ、卵のアパレイユにじっくり浸ししっとりとした食感に仕上げました。
温かいリンゴのコンポートとほんのりローズ香るさっぱりとしたホイップとともにお召し上がりください。
●あさりの炊き込みご飯の和食膳 〜omoiyari〜
かつて漁師町として栄え、特にあさり漁が盛んだった浦安の歴史にちなんで「あさりの炊き込みご飯」を用意。
旨み豊かなあさりを丁寧に炊き込み、どこか懐かしい味わいに仕上げました。
身体を労わり、心を満たす、和の優しさがここにあります。
＜セミビュッフェ 限定メニュー＞
●甘納豆のパウンドケーキ
●和三盆ロールケーキ
＜商品概要＞
【場所】ファンタジーダイニング(2階)
【期間】2025年10月2日(木)〜12月31日(水)
【時間】6:30〜10:00
【予約】公式HPまたはお電話にて受付
※専用宿泊プラン利用のお客様のみ利用できます。
■ディナーコース「つむぐ」(レストラン ファインテラス)
11層吹き抜けのアトリウムに位置する、1階「レストラン ファインテラス」では、料理長が思いを込めた特別ディナーコース「つむぐ」を提供します。
こだわりの食材を糸のようにつなぎ合わせ、特別な夜の物語をつむぐコースです。
●メニュー
〜出会い〜
札幌伝統やさい“札幌黄”のムース
〜思い出〜
羽幌産甘えびとホタテ貝のタルタル仕立て
〜調和〜
真鯛のポワレとあさりの焼きご飯のハーモニー
〜おもてなし〜
千葉県産しあわせ絆牛ロースのロティ ピーナッツバターと人参のクーリ添え
〜丸と線〜
キャラメルポワールのムース・ショコラ
フォンダン・オ・ショコラのタルト
コーヒーと小菓子
＜商品概要＞
【場所】レストラン ファインテラス(1階)
【期間】2025年10月1日(水)〜2026年1月31日(土)
※12月19日(金)〜2026年1月8日(木)は除く
【時間】17:30〜21:00 ※2部制(17:30〜／19:00)
※3日前までの予約制です。
【料金】12,000円
【予約】公式HPまたはお電話にて受付
※表示料金はサービス料込・税金込です。
※画像はすべてイメージです。
※メニューは食材の仕入れ状況により予告なく変更する場合があります。
