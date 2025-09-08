½é²»¥ß¥¯¤Ï¤Ê¤¼"¥¨¥â¤¤"¤Î¤«¡ÄŽ¢¿Í¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ž£Èó¸½¼ÂÅªŽ¥Èó¿Í³ÊÅª¤Ê²Î¾§¤¬°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³
¢£ËÌ³¤Æ»¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÀã¥ß¥¯¡×¤ÎÃÂÀ¸
ËÍ¤¬ËÌ³¤Æ»¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ê¥×¥È¥ó¤Ï¤º¤Ã¤È»¥ËÚ¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡ÖÀã¥ß¥¯¡×¤ÎÃÂÀ¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àã¥ß¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¤¹¡£¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¤ò¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1950Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Åß¤Î¤ªº×¤ê¤Ç¡¢ËèÇ¯Âç¾®¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀãÁü¤¬»¥ËÚ¤ÎÃæ¿´Éô¤ÎÂçÄÌ(¤ª¤ª¤É¤ª¤ê)¸ø±à¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
2010Ç¯¤Î¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¤Ç½é²»¥ß¥¯¤òÀãÁü²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¡È¿¿¤ÃÇò¤¤½é²»¥ß¥¯¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡ÖÀã¥ß¥¯¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤ÀÀãÁü¤òÁÏ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸´ü´Ö¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î´ë²è¤â¼Â»Ü¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¡ÖSNOW MIKU¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î½¸µÒ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åß¤ÎËÌ³¤Æ»¤ò¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¾ì¤òÀß¤±¤ë
ÍâÇ¯°Ê¹ß¤Î¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¤Ç¤Ï¡ÖÀã¥ß¥¯¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÀãÁü¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡ÖSNOW MIKU¡×¤âÀã¥ß¥¯¤¬ËÌ³¤Æ»¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤È¤·¤ÆËèÇ¯¹±Îã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2012Ç¯¤«¤é¤Ï¡ÖSNOW MIKU¡×¤ÇÀã¥ß¥¯¤¬Ãå¤ë°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸øÊç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËèÇ¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¹¤¯Êç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2015Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÎÅß¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ø¿¢Êª¡Ù¡×¤Ç¥¹¥º¥é¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢2024Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖËÌ³¤Æ»¤ÎÅß¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¡Ù¡×¤Ç¥¹¡¼¥×¥«¥ì¡¼¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Áª¤Ð¤ì¤¿°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó»Ñ¤ÎÀã¥ß¥¯¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¹±Îã¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÃÏ°è¿¶¶½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿´ë²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¾ì¤òÉ¬¤ºÀß¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åß°Ê³°¤Ë¤âÀã¥ß¥¯¤òÄÌ¤·¤ÆËÌ³¤Æ»¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢2014Ç¯¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¤Î¿·ÀéºÐ(¤·¤ó¤Á¤È¤»)¶õ¹ÁÆâ¤ËÀã¥ß¥¯¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡õ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤È¤·¤Æ¡ÖÀã¥ß¥¯ ¥¹¥«¥¤¥¿¥¦¥ó¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤ÏÅß¤Ë¸Â¤é¤º³èÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë³Æ¼ï¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢´ë¶È¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢±þ±ç¤Î¾ì¤òÂ¿ÊýÌÌ¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¾®Ã®(¤ª¤¿¤ë)¡¢È¡´Û(¤Ï¤³¤À¤Æ)¡¢»°³Þ(¤ß¤«¤µ)¤Ê¤É¡¢»¥ËÚ»Ô³°¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é²»¥ß¥¯¤ÇÆÀ¤¿À®²Ì¤òÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ëËÌ³¤Æ»¤Ë´Ô¸µ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀã¥ß¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥í¡¼¥«¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£AIµ»½Ñ¤ÎÈ¯Å¸¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á
AI¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²»³Ú¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤â¡¢AIµ»½Ñ¤ÏÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¯È¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í´Ö¤Èµ¡³£¤Î³Àº¬¤¬¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ä¥É¥é¥à¤ä¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Ê¤É¤Î³Ú´ï¤Î²»¿§¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²»¸»¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿²»¸»¤Î±éÁÕÀÇ½¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤ÏËÜÊª¤È¶èÊÌ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£²ÎÀ¼¤ÏÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤¤ÆAI¤Ë¤è¤ë²ÎÀ¼¹çÀ®µ»½Ñ¤¬Âç¤¤Ê¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎÀºÅÙ¤Ç¿Í´Ö¤é¤·¤¤²ÎÀ¼¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢½é²»¥ß¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
¤½¤³¤Ç¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥®¥¿¡¼¤Îµ»½Ñ¿Ê²½¤ÎÎò»Ë¤Ç¤¹¡£¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤Î¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ê¡¢¾¯¤·¥Ö¥ë¡¼¥¸¡¼¤Ê²»¿§¤ÎÀµÂÎ¤Ï¥®¥¿¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ï¥®¥¿¡¼¤Î¸¹¤Î¿¶Æ°¤òÅÅµ¤¿®¹æ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÊÑ´¹¤µ¤ì¤¿¿®¹æ¤¬¥·¡¼¥ë¥É¥±¡¼¥Ö¥ë¤òÄÌ¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥×¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ²»¤¬½Ð¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¹¤Î¾®¤µ¤Ê²»¤ò½¦¤¦¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥©¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½é²»¥ß¥¯¤Ï¤Ê¤¼¥¨¥â¤¤¤Î¤«
¥¨¥ì¥¥®¥¿¡¼¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢1950Ç¯Âå¤Ë¥®¥Ö¥½¥ó¤È¤¤¤¦¥®¥¿¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤¬¡ÖPAF¡×¡ÊÀ½ÉÊ¤ËÅ½¤é¤ì¤¿ÆÃµö½Ð´êÃæ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÈPatent Applied For¡É¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ËÍ³Íè¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Þ¤â¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡Ê»²¾È¡Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¤Î³Ú´ï¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥®¥¿¡¼¤âPAF¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥º¤ä¥Ö¥ë¡¼¥¹¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î²»¿§¤Ï¤¤¤ï¤Ð¤ª¼êËÜ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢·è¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¤²»¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÄ(¤Ò¤º)¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ÎÏÄ¤ó¤À´¶¤¸¤¬Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£PAF¤òÅëºÜ¤·¤¿¥®¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÃÆ¤¤¤¿¶Ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¿´¤ËÀ÷¤ßÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢·è¤·¤Æ¤½¤ì¤òÏÄ¤ó¤À²»¤È¤Ï»×¤ï¤º¡¢¥¸¥ã¥¸¡¼¤Ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¡¼¤Ê²»¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆÃ¤Ë½é²»¥ß¥¯¤Î²ÎÀ¼¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥â¤µ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤¬Ì®¡¹¤ÈÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤«¤é´¶¤¸¤ë¥¨¥â¤µ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¡¢¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤²ÎÀ¼¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ý¤ÄÑ³(¤Ï¤«¤Ê)¤µ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Èó¸½¼ÂÅª¤Ê¡¢Èó¿Í³ÊÅª¤Ê²Î¾§
²ÎÀ¼¹çÀ®¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î²ÎÀ¼¤Ï·è¤·¤Æ¿Í´Ö¤ÎÀ¼¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È¤¤¤¦¤Ù¤¡¢Èó¸½¼ÂÅª¤Ê¡¢Èó¿Í³ÊÅª¤Ê²Î¾§¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤¬¥¨¥â¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥®¥Ö¥½¥ó¤ÎPAF¤¬»ý¤Ä¡¢ÏÄ¤ß¤Ë¤¹¤é¿Í¤¬°¦¤ª¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê²»¿§¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¤ÎÓÈ¤¨¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤È¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ô¥¢¥Î¡Ê¥¨¥ì¥Ô¡Ë¤ÎÂÐÈæ¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥¨¥ì¥Ô¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¡¹½¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸°È×¤òÃÆ¤¯¤È¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤¬¸¹¤òÃ¡¤¤¤Æ²»¤òÌÄ¤é¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ç½¦¤Ã¤ÆÁýÉý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈãþÂÎ(¤¤ç¤¦¤¿¤¤)¤Ï¾®¤µ¤¯¡¢À¸²»¤â¾®¤µ¤¯¡¢¤±¤ì¤É¤â¥¢¥ó¥×¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê²»¤òÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿³Ú´ï¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î²»¿§¤â¥¨¥â¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¥í¡¼¥º¡¦¥Ô¥¢¥Î¤Ê¤É¤Ï¡¢¥¸¥ã¥º¤ä¥Ö¥ë¡¼¥¹¤ä¥½¥¦¥ë¤Î¿ô¡¹¤ÎÌ¾¶Ê¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¨¥ì¥Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥É¥Ô¥¢¥Î¤Î´Ê°×ÈÇ¤È¤ÏÃ¯¤â»×¤ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤Î²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿Í¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
½é²»¥ß¥¯¤Ï¿Í¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²»À¼¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿À¼Í¥¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤ì¤Ï½é²»¥ß¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£´°Á´¤Ë¿Í´Ö¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤ì¤¬½é²»¥ß¥¯¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼±ÊÌ¤â²ø¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Û¤É¤è¤¯½é²»¥ß¥¯¤é¤·¤µ¤¬»Ä¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Î²Î¾§¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½é²»¥ß¥¯ÆÃÍ¤Î²ÎÀ¼¤¬¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¤ò·Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥Ó¥Ö¥é¡¼¥È¤ä²Î¤¤¤Þ¤ï¤·¤Ê¤É¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬¼êºî¶È¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤è¤ê½é²»¥ß¥¯¤é¤·¤¯¡¢¤è¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ë²Î¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ï¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ËÆ£¡¡ÇîÇ·¡Ê¤¤¤È¤¦¡¦¤Ò¤í¤æ¤¡Ë
¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥á¥Ç¥£¥¢ÂåÉ½¼èÄùÌò
ËÌ³¤³Ø±àÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¹©³ØÉô¿¦°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢1995Ç¯7·î¤Ë¥¯¥ê¥×¥È¥ó¡¦¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤òÁÏ¶È¡£¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¡Ö¶À²»¥ê¥ó¡¦¥ì¥ó¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡£2013Ç¯¡¢Íõ¼úË«¾Ï¤ò¼õ¾Ï¡£
¼Æ ÆáÅµ¡Ê¤·¤Ð¡¦¤È¤â¤Î¤ê¡Ë
²»³Ú¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥í¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥ª¥ó¼Ò¤ò·Ð¤ÆÆÈÎ©¡£»¨»ï¡¢¥¦¥§¥Ö¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ê¤É³ÆÊýÌÌ¤Ë¤ÆÊÔ½¸¤È¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£¡Ø¥Ò¥Ã¥È¤ÎÊø²õ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÊ¿À®¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ù¡Ê¿·Ä¬¿·½ñ¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£¥Ö¥í¥°¡ÖÆü¡¹¤Î²»¿§¤È¤³¤È¤Ð¡×Twitter¡§@shiba710
