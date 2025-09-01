この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeで人気のAI解説者・ミライ氏が、GoogleのAI映像制作ツール『Flow』について語る動画「Veo 3を無料で使えるようになったGoogleのAI映像制作ツール『Flow』の概要と使い方！」を公開した。動画では、8月28日からGoogleアカウントがあれば誰でもVeo3を無料利用できるようになったFlowの魅力と進化、基本的な使い方まで、実体験を交えながら独自視点で解説している。



ミライ氏は「Googleの主力ツールということもあり、日々機能が追加され、できることが増えていっています」と語り、Flowのリリースからわずか数ヶ月で急成長している点に注目。Google I/Oで発表されたVeo3やVeo2といった強力なAI動画生成モデルについて、テキストや画像からリアルな動きを持つ映像を生み出せる技術力や柔軟な編集機能の凄さも紹介。「現実世界の物理法則や人間の動き、表情のニュアンスに対する理解度が高いので、細部までリアルな動画を生成可能」と、その実力を評価した。



動画の第2章では、Flowの使用方法についてステップごとに解説。利用手順として「ツールページに行って“クリエイトウィズフロー”ボタンを押し、Googleアカウントでログインする」と明快に伝えたうえで、それぞれのモデル選択やクレジット消費制についても言及。また、「動画にマウスオーバーした際の左上に出現する“シーンに追加”ボタンを押すと、編集画面に遷移し、動画を延長できる」など、活用のコツも丁寧にアドバイスしている。



ただし現時点では、「入力できる言語は英語のみ」といった制限や、無料プランでは一部機能にアクセスできない点も指摘。さらに、Flowで生成した動画データにはGoogle DeepMind開発の透かし『Synth ID』が付与されるセキュリティ面の特徴にも触れ、「今後もどんどん新機能が追加され、便利になっていくと思われます」と今後のアップデートにも期待感を示した。



動画の締めくくりとしてミライ氏は「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と呼びかけ、次回作への意欲も覗かせていた。