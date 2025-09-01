この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeで人気のAI解説者・ミライ氏が、GoogleのAI映像制作ツール『Flow』について語る動画「Veo 3を無料で使えるようになったGoogleのAI映像制作ツール『Flow』の概要と使い方！」を公開した。動画では、8月28日からGoogleアカウントがあれば誰でもVeo3を無料利用できるようになったFlowの魅力と進化、基本的な使い方まで、実体験を交えながら独自視点で解説している。

ミライ氏は「Googleの主力ツールということもあり、日々機能が追加され、できることが増えていっています」と語り、Flowのリリースからわずか数ヶ月で急成長している点に注目。Google I/Oで発表されたVeo3やVeo2といった強力なAI動画生成モデルについて、テキストや画像からリアルな動きを持つ映像を生み出せる技術力や柔軟な編集機能の凄さも紹介。「現実世界の物理法則や人間の動き、表情のニュアンスに対する理解度が高いので、細部までリアルな動画を生成可能」と、その実力を評価した。

動画の第2章では、Flowの使用方法についてステップごとに解説。利用手順として「ツールページに行って“クリエイトウィズフロー”ボタンを押し、Googleアカウントでログインする」と明快に伝えたうえで、それぞれのモデル選択やクレジット消費制についても言及。また、「動画にマウスオーバーした際の左上に出現する“シーンに追加”ボタンを押すと、編集画面に遷移し、動画を延長できる」など、活用のコツも丁寧にアドバイスしている。

ただし現時点では、「入力できる言語は英語のみ」といった制限や、無料プランでは一部機能にアクセスできない点も指摘。さらに、Flowで生成した動画データにはGoogle DeepMind開発の透かし『Synth ID』が付与されるセキュリティ面の特徴にも触れ、「今後もどんどん新機能が追加され、便利になっていくと思われます」と今後のアップデートにも期待感を示した。

動画の締めくくりとしてミライ氏は「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と呼びかけ、次回作への意欲も覗かせていた。

YouTubeの動画内容

02:02

Flowが提供する創作機能とVeoモデルの進化
04:24

Google主導のサブスクから一般開放へ?Flowの利用プラン
08:18

Flowで作る動画編集と今後の拡張機能

関連記事

ミライ・AI解説者が厳選！『日本語の指示で画像編集まで』最新AIツール&ニュース20連発

ミライ・AI解説者が厳選！『日本語の指示で画像編集まで』最新AIツール&ニュース20連発

 AI系YouTuberが語る“日本語解説動画を作れるようになった” 「NotebookLM」ほか最新AIツールの実力とは？

AI系YouTuberが語る“日本語解説動画を作れるようになった” 「NotebookLM」ほか最新AIツールの実力とは？

 ミライ（AI情報系YouTuber）「画像編集AI界に革命」Gemini 2.5 Flash Imageの実力を徹底解説！

ミライ（AI情報系YouTuber）「画像編集AI界に革命」Gemini 2.5 Flash Imageの実力を徹底解説！
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】_icon

AI大学【AI&ChatGPT最新情報】

YouTube チャンネル登録者数 3.67万人 426 本の動画
AI系の情報やニュースを週に4、5本更新しています案内人のアンドロイドが毎日煩雑な情報が飛び交うAI(ChatGPT)の話題を中心に関連情報をまとめて公開します！※管理人：ミライ※すべてソースを基に制作しています
youtube.com/channel/UCXo1SsIDZ_dke2Nr1r3qk6w YouTube