「スト6」カプコン公認大会「GRAPHT CUP 2025」の大阪予選が8月30日開催！ゲスト実況発表。観虐氏描き下ろし公式アイテムのオフライン限定先行販売も
MSYが展開する「好きを語れる人を増やす」をミッションに掲げるブランド「GRAPHT」は、8月30日に「eスタジアム なんば本店」（大阪・なんば）にて、「GRAPHT CUP 2025」の東京予選に続き、オフライン予選を開催する。
「GRAPHT CUP 2025」は、格闘ゲーマーが自身の可能性を信じて挑戦できる場を提供し、そこから新たな才能が発掘されることを目指してGRAPHTが主催する「ストリートファイター6」のカプコン公認大会。オフライン・オンラインで開催される複数回の予選を通過したプレーヤーは決勝大会へ招待され、賞金総額1,150,000円をはじめ、上位4名にはカプコンよりJeSU（一般社団法人日本eスポーツ連合）公認プロライセンス発行の推薦が行なわれるなど、誰もが未来をかけて挑戦しやすい環境が整えられている。
なお、決勝トーナメントは9月27日に「東京ゲームショウ」GRAPHTブースにて開催される。
GRAPHT CUP 2025 大阪予選について
大阪予選は、8月30日に「eスタジアム なんば本店」（大阪・なんば）にてオフラインで開催。128名の参加者が決勝進出をかけて挑戦する。
実況解説は、ふり～だ氏、ストーム久保氏、小路KOG氏の3名。入場料は無料となっている。
なお、予選のエントリーは締め切られているが、会場には野試合台（フリープレイ）が設置される。
「GRAPHT CUP 2025」大阪予選ゲスト
開催概要
日時：8月30日（土）10時～19時（※野試合は16時まで）
会場：「eスタジアム なんば本店」（大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 なんばパークス 1階）
参加者エントリー数：128名
実況解説ゲスト：ふり～だ、ストーム久保、小路KOG（※敬称略）
入場料：無料
アクセス：南海本線 難波駅直結、南海高野線 難波駅直結
大阪メトロ 御堂筋線なんば駅から徒歩5分
〇観虐氏描き下ろし「GRAPHT CUP 2025」公式アイテムが大阪予選会場でオフライン先行販売
ショートマンガ「がんばれジュリちゃん」の作者で知られる観虐氏が描き下ろした「GRAPHT CUP 2025」のイラストを使用したTシャツ、刺繍ステッカー、トレーディングアクリル製品など、新作アイテムが多数販売される。
GRAPHT CUP 2025 Tシャツ＆キャラクターTシャツ（7種）
価格：各5,500円
サイズ：各 M / L / XL
素材：綿 100％
・「GRAPHT CUP 2025 Tシャツ」は大会会場限定での販売となる。
・キャラクターTシャツ（全7種）大阪予選先行販売カラー
ルーク / ジェイミー / キンバリー/ JP：ホワイトマノン / A.K.I. / マリーザ：ブラック
刺繍ステッカー（4種）
価格：各1,320円
長辺約55～60mm
素材：ポリエステル、レーヨン（表面）、ポリオレフィン系樹脂（裏面・糊）
サポータータオル
価格：2,970円
素材：綿100％
デイリートートバッグ
価格：2,970円
素材：綿100％
マグカップ
価格：2,420円
サイズ：約340（ml）
素材：ストーンウェア
トラベルビッグステッカー
価格：1,650円
サイズ：長辺147mm
素材：フィルム素材（耐水）
アクリルキーホルダー（3種）
価格：各1,320円
トレーディングめじるしマーカー（全7種）
価格：単品 880円、BOX 6,160円
トレーディングアクリルキーホルダー（全7種）
価格：単品 990円、BOX 6,930円
〇キャラクタービジュアル「ポップ」「カートゥーン」のトレーディングアイテムも先行販売
・トレーディングアクリルキーホルダー（POP）vol.1～vol.3（各8種）
価格：単品 880円、BOX（vol.1～vol.3 各8種セット）7,920円
・トレーディングクリアファイル（カートゥーン）vol.1（全8種）
価格：単品 550円、BOX（8種セット）4,400円
※単品購入はランダム（ブラインド仕様）で、絵柄は選べません。
(C)CAPCOM
(C)2025 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.