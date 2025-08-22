【GRAPHT CUP 2025 大阪予選】 日時：8月30日10時～19時（※野試合は16時まで） 会場：eスタジアム なんば本店

MSYが展開する「好きを語れる人を増やす」をミッションに掲げるブランド「GRAPHT」は、8月30日に「eスタジアム なんば本店」（大阪・なんば）にて、「GRAPHT CUP 2025」の東京予選に続き、オフライン予選を開催する。

「GRAPHT CUP 2025」は、格闘ゲーマーが自身の可能性を信じて挑戦できる場を提供し、そこから新たな才能が発掘されることを目指してGRAPHTが主催する「ストリートファイター6」のカプコン公認大会。オフライン・オンラインで開催される複数回の予選を通過したプレーヤーは決勝大会へ招待され、賞金総額1,150,000円をはじめ、上位4名にはカプコンよりJeSU（一般社団法人日本eスポーツ連合）公認プロライセンス発行の推薦が行なわれるなど、誰もが未来をかけて挑戦しやすい環境が整えられている。

なお、決勝トーナメントは9月27日に「東京ゲームショウ」GRAPHTブースにて開催される。

GRAPHT CUP 2025 大阪予選について

大阪予選は、8月30日に「eスタジアム なんば本店」（大阪・なんば）にてオフラインで開催。128名の参加者が決勝進出をかけて挑戦する。

実況解説は、ふり～だ氏、ストーム久保氏、小路KOG氏の3名。入場料は無料となっている。

なお、予選のエントリーは締め切られているが、会場には野試合台（フリープレイ）が設置される。

「GRAPHT CUP 2025」大阪予選ゲスト

開催概要

日時：8月30日（土）10時～19時（※野試合は16時まで）

会場：「eスタジアム なんば本店」（大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 なんばパークス 1階）

参加者エントリー数：128名

実況解説ゲスト：ふり～だ、ストーム久保、小路KOG（※敬称略）

入場料：無料

アクセス：南海本線 難波駅直結、南海高野線 難波駅直結

大阪メトロ 御堂筋線なんば駅から徒歩5分

□配信ページ（GRAPHT公式YouTubeチャンネル）

〇観虐氏描き下ろし「GRAPHT CUP 2025」公式アイテムが大阪予選会場でオフライン先行販売

ショートマンガ「がんばれジュリちゃん」の作者で知られる観虐氏が描き下ろした「GRAPHT CUP 2025」のイラストを使用したTシャツ、刺繍ステッカー、トレーディングアクリル製品など、新作アイテムが多数販売される。

GRAPHT CUP 2025 Tシャツ＆キャラクターTシャツ（7種）

価格：各5,500円

サイズ：各 M / L / XL

素材：綿 100％

・「GRAPHT CUP 2025 Tシャツ」は大会会場限定での販売となる。

・キャラクターTシャツ（全7種）大阪予選先行販売カラー

ルーク / ジェイミー / キンバリー/ JP：ホワイトマノン / A.K.I. / マリーザ：ブラック

刺繍ステッカー（4種）

価格：各1,320円

長辺約55～60mm

素材：ポリエステル、レーヨン（表面）、ポリオレフィン系樹脂（裏面・糊）

サポータータオル

価格：2,970円

素材：綿100％

デイリートートバッグ

価格：2,970円

素材：綿100％

マグカップ

価格：2,420円

サイズ：約340（ml）

素材：ストーンウェア

トラベルビッグステッカー

価格：1,650円

サイズ：長辺147mm

素材：フィルム素材（耐水）

アクリルキーホルダー（3種）

価格：各1,320円

トレーディングめじるしマーカー（全7種）

価格：単品 880円、BOX 6,160円

トレーディングアクリルキーホルダー（全7種）

価格：単品 990円、BOX 6,930円

〇キャラクタービジュアル「ポップ」「カートゥーン」のトレーディングアイテムも先行販売

・トレーディングアクリルキーホルダー（POP）vol.1～vol.3（各8種）

価格：単品 880円、BOX（vol.1～vol.3 各8種セット）7,920円

・トレーディングクリアファイル（カートゥーン）vol.1（全8種）

価格：単品 550円、BOX（8種セット）4,400円

※単品購入はランダム（ブラインド仕様）で、絵柄は選べません。

(C)CAPCOM

(C)2025 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.