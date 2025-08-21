紗栄子「ツヤツヤ！」夏場の日中ヘアケアに！5in1のマルチヘアミスト
紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『忙しい紗栄子を落ち着かせたい！【強制リラックス】』の動画を投稿。その中でヘアケアについて話してくれました！ブランドの提供動画ではあるものの、紗栄子さんなりの使用感なども紹介してくれました！
■ヘアケアに
動画内に登場したのはこちら！
MEDULLA/ハイパーリンクエアミスト 税込5,280円（公式サイトより）
「ダメージケア・ヘアフレグランス・ドライシャンプー・ツヤスプレー・スカルプケア」と5つの機能が1本になったマルチヘアアイテム！
こちらを実際に髪へ吹きかけた紗栄子さんは「パサつきが治って、しっとりしてくれる」と感想が抑えられているとコメント。
続けて「そしていい香り」「見て！結構しっとりしてない？ツヤツヤ！」と香りやツヤ感にも変化を実感！
また、紗栄子さんの使い方として「毛先のパサつきが気になる人は、手にプシュってかけてもらって、撫でるように」「しっとりまとまってくれる感覚があります」と毛先に直接塗布する場面も。
そして日中の出先の持ち歩きケアとしておすすめしていました！
■動画もチェック
動画内では、紗栄子さんがホテルで過ごす様子も紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。