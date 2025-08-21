カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏「二の腕がどんどんスッキリしてくる！」超簡単リンパマッサージ術を伝授
「二の腕のリンパマッサージは基本はこれだけでOK。超簡単なのに、細くスッキリとした二の腕に。」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、気になる「タプタプした二の腕」が自宅で簡単にスッキリできるセルフケア方法を紹介した。
動画冒頭、片岡氏は「老廃物が溜まってしまったり、肩こりによる血流の悪さ、腕をきちんと使えないことで二の腕は太くなりがち」と問題点を解説。その上で、「マッサージして血流を改善してあげることで、二の腕がどんどんやればやるほどスッキリしてくる」と、簡単ケアの効果に太鼓判を押した。
具体的には、「手上げていただいたときに、この手をグーにして…脇に向かって擦る。疲れない範囲の自然な動きで大丈夫」と解説。さらに「擦った後はつまんでいきます。こする、つまむ、これを2セットやることで老廃物が柔らかくなり流れていく。繰り返すことで効果的」と続けた。
力のない方にも無理なくでき、「簡単にできていいのではないでしょうか」と自信。「お風呂の中でオイルやクリームを塗って滑らせて行うのもおすすめ」とアドバイスし、「服の上からでもOKです。続けるほど二の腕がどんどんシャープになる」と力説し、動画を締めくくった。
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®?創始者の片岡ゆみこですカイロプラクター歴22年。4万人位上の施術実績をもち東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法とおうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしていきます