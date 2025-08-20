４月に第１子男児を出産したモデルで女優の大政絢が、夫でロックバンド「ＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ」のギタリスト・Ｔｏｒｕとスタイリッシュな夫婦ショットを見せた。

２０日に更新したインスタグラムで「ブルガリ『ディーヴァ ドリーム』を身に纏（まと）って撮影を！」と報告。「Ｐｒｅｃｉｏｕｓのページでは家族のことを語らせて頂いています。とても思い入れのある撮影になりましたので是非ご覧ください」と人気雑誌に登場したことを伝え、ストーリーズではＴｏｒｕと一緒に撮影に臨む姿をアップした。

また撮影を担当した人気写真家の下村一喜氏さんも自身のインスタグラムで「『ｐｒｅｃｉｏｕｓ 』誌９月号発売日！素晴らしい撮影となりました」とつづり、夫婦のビジュアルを投稿。

ネット上では「素敵なご夫婦ですね」「かっこいい〜キレイ〜」「本当に素敵な夫婦関係…」「幸せそう」「めっちゃきれい」とほれぼれする声が上がった。

大政は２０２１年１２月にＴｏｒｕとの結婚を発表。今年１月に第１子妊娠を発表、５月７日に「先月、第１子となる男の子を出産しました」と報告した。