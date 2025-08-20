¹Ã»Ò±àÃæ·Ñ¤ÇÆÍÇ¡¾Ò²ð¤µ¤ì¡Ö°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¤Êw¡×¡¡¹ë²÷ÃÆ2Ç¯À¸¤Î·àÊÑ¾ðÊó¤Ë¥Í¥Ã¥Èº¤ÏÇµ¤Ì£
Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢
¡¡Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï19Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤ÇÂè13ÆüÌÜ¤Î½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè2»î¹ç¤Ç¤ÏÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤¬´ØÅìÂè°ì¡ÊÅìÅìµþ¡Ë¤Ë5-3¤Ç¾¡Íø¡£5²ó¤ËÅÄÃæÎÊ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬¹ë²÷¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢NHKÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ë»ö¼Â¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¡Ö¤¹¤²¡¼¤Êw¡×¡Ö°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ïº¤ÏÇµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡4-2¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¡¢4ÈÖ¤ÎÅÄÃæ¤¬¹ë²÷¤Ë¿¶¤êÈ´¤¤¤¿ÂÇµå¤Ï²÷²»¤ò¶Á¤«¤»º¸ÍãÀÊ¤Ø¡£180cm¡¢92kg¤ÎÂÎ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿°ì·â¤Ëµå¾ì¤ÏÁûÁ³¡£2Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÂÇÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿°ìÈ¯¤Ï¡¢11Æü¤Î2²óÀï¡¢Ë¶¶Ãæ±û¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤ËÂ³¤¯2¹æ¥½¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡NHKÃæ·Ñ¤Î¼Â¶·ÀÊ¤Ç¤ÏÅÄÃæ¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Î°ìÌÌ¤Ë¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Çº£Âç²ñ¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢ÂÎ½Å¤¬5¥¥íÁý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬ÆÍÇ¡¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ë¤¤Æ¤«¤éÂÎ½Å5¥¥íÁý¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¤Êw¡×¡Ö°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ëw¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬Áê¼¡¤®¡¢2Ç¯À¸¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ËÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡7Ç¯¤Ö¤ê¤Î4¶¯¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿ÆüÂç»°¤Ï¡¢21Æü¤Î½à·è¾¡¡¦Âè1»î¹ç¤Ç¸©´ôÉì¾¦¡Ê´ôÉì¡Ë¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë