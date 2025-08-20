たった「20万円」でホンダ「N-BOX」が買える！ でも“超人気車”なのに「異常に安い」… 乗っても大丈夫？ 激安すぎる「軽ワゴン」 “失敗”しない買い方とは

たった「20万円」で人気の「N-BOX」が買える！

ホンダが展開する新世代の軽自動車「N」シリーズの第1弾として、2011年12月に初代モデルが登場した「N-BOX」。

人気のスーパーハイト軽ワゴンジャンルの中でも高い完成度を誇っていた同車は、登場直後から瞬く間に支持を獲得。

軽四輪車としては、2015年から2024年まで「10年連続販売台数第1位」をキープし続けるという異例のモデルとなっています。

たった20万円の予算で「N-BOX」買えます！

そんな大人気のN-BOXだけに、中古車市場にも多くのN-BOXが流通しています。

実は安いものでは車両本体価格で10万円以下、乗り出し価格でも20万円以下という“激安価格”で買えるものも複数存在しているのです。

はたしてこの価格帯で購入することができるN-BOXはどんな状態のものが中心となっているのでしょうか。

まず、この価格帯で販売されているN-BOXは2011年から2017年まで販売されていた初代がほとんど。

グレードは量販グレードであった「G・Lパッケージ」か最安グレードであった「G」が中心で、エアロパーツをまとったスポーティな「カスタム」系グレードはほとんど見つけることができません。

そして走行距離に関しては、10万kmオーバーは当たり前、なかには20万kmを超えた個体も複数見かける状況となっています。

ある意味で、20万kmオーバーまで走ることができるという高い耐久性があることの証明とも言えますが、すでに20万kmを走破した中古車にお金を払って乗るというのは、正直なかなかハードルが高いといえるのではないでしょうか。

もちろん店頭で販売される（販売できる）ほどの車両であるので、過走行車の中でも比較的状態のよいものが選ばれているはず。

しかし、走行距離のかさんでいる車両ということで、今は調子が良くてもいざ購入して乗り出してから、突如大きな故障やヘビーなメンテナンスが必要な状況が発生する可能性も高いのです。

またこの価格帯の中古車の多くは、購入後の保証などが付帯しないものがほとんどであるため、もし乗り出してすぐに大きな不具合が発生した場合、多額の整備費用を自分持ちで修理することになってしまう、ということも覚悟しなければなりません。

なかには過走行車でも、それまでのメンテナンス歴や使われ方が良く、トラブルが発生することなく乗り続けることができる「アタリ個体」も存在しますが、ある程度中古車の目利きができる人であってもハズレを引くこともあるので、この辺りは「運」も絡んでくる部分といえるでしょう。

そう考えると、激安の価格帯のN-BOXを狙う際は、「短期間の足を確保したい」という人や、「重篤な故障が発生したら（即廃車と）諦められる人」、もしくは「コツコツと自分で直しながら乗れる人」など、ある程度の覚悟が必要というのが正直なところ。

もし長く乗れる個体を希望するのであれば、やはり20万円程度で選ぶのではなく、もう少し予算をプラスし、高年式かつ走行距離が短く、また故障した際には保証が備わっている中古車を狙うのが、無難ではないでしょうか。