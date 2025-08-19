【SPY×FAMILY】アニメ東京ステーション特別企画展開幕／AR体験やフォトスポットも！
世界中にも根強いファンを持つ日本のアニメコンテンツを活用したアニメの展示拠点「アニメ東京ステーション」にて、TVアニメ『SPY×FAMILY』の特別企画展が2025年8月16日（土）〜11月9日（日）の期間で開催される。
『SPY×FAMILY』は熾烈な情報戦が繰り広げられる世界を舞台に、諜報員〈黄昏〉が任務のため、隣国との戦争回避のため、平凡な市民ロイド・フォージャーとして家族を作るが、娘・アーニャは人の心を読む超能力者、妻・ヨルは凄腕の殺し屋だった。秘密を抱えた家族が世界平和に挑む、大人気スパイコメディ。
2019年3月より『少年ジャンプ＋』にて連載中の遠藤達哉による原作は数々の漫画賞を受賞し、コミックス15巻で累計3800万部を突破（2025年3月）。
2022年4月よりSeason 1の放送が始まった本作の制作は、WIT STUDIOとCloverWorksによる2社共同制作という異例の体制。
古橋一浩監督をはじめとするアニメ界屈指のスタッフ陣、江口拓也、種粼敦美、早見沙織、松田健一郎ら人気キャスト陣に加え、主題歌を第1クールではOfficial髭男dism、星野源、第2クールではBUMP OF CHICKEN、yamaが担当したことも話題となり、2022年の大ヒットアニメとして注目を集めた。
2023年10月からはSeason2が放送。
原作でも特に人気の高い「豪華客船編」がこれまで以上のスケール感で描かれ、Adoによるオープニング主題歌『クラクラ』、Vaundyによるエンディング主題歌『トドメの一撃 feat.Cory Wong』も世の話題をさらった。
2023年12月22日には、原作・監修・キャラクター原案・遠藤達哉によるシリーズ初の映画化作品『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』が公開。
TVアニメSeason1で監督を務めた古橋一浩をアニメーションアドバイザーに迎え、本作の監督は同じくSeason1で助監督を務めた片桐崇が担当し、脚本は大河内一楼による完全新作オリジナルストーリーで展開された。
劇場版主題歌はOfficial髭男dismによる『SOULSOUP』、エンディング主題歌は星野源による『光の跡』と、Season1の名タッグ再結成に大きな反響が巻き起こった。
シリーズ初映画にして興行収入62.6億円・観客動員数464万人突破の大ヒットを記録。
2025年10月からはSeason 3の放送も決定し、ますます注目が高まっている。
このたび、東京都豊島区の池袋に構える「アニメ東京ステーション（略称：アニメ東京）」にて、本作の特別企画展が開催された。
特別企画展では、アーニャをはじめとする、作品に登場する各キャラクターの魅力にふれながら様々な名シーンを振り返ることができる。
お手持ちのスマホをかざすことでキャラクターのセリフが見えるAR体験や、作品の世界観を楽しみながら写真を撮影できるフォトスポットなど、キャラクターの魅力を体感しながらお楽しみいただける展示がご用意されている。
入館料は無料、開催期間は2025年8月16日（土）〜11月9日（日）まで。
10月から放送されるSeason3に備えて、本作の世界観をぜひじっくり味わってみてはいかがだろうか。
☆企画展イメージ画像をチェック！（写真2点）＞＞＞
（C）遠藤達哉／集英社・SPY×FAMILY製作委員会
