「いち髪」数量限定！秋の夕暮れに香るうるツヤ髪ケア誕生♡

季節の移ろいに合わせて髪も衣替えしませんか？クラシエの「いち髪」プレミアムラインから、秋の夕暮れをテーマにした数量限定シャンプー＆トリートメント「In autumn, the evenings」が登場。温泉水や米ぬか発酵導入美容液などのうるおい成分を配合し、夏のダメージをケアしながら、しっとり艶やかな髪へ導きます。平安の情緒を香りと処方に込めた、特別な秋のヘアケア体験をどうぞ。

秋の夕暮れを映す美髪ケア♡

紫外線ダメージを受けた髪に贅沢なうるおいを届ける限定ヘアケアが「いち髪 THE PREMIUM」から登場。

「In autumn, the evenings」は、温泉水と米ぬか発酵導入美容液＊1を配合し、空洞化した髪の内部までしっかり浸透。

乾燥しやすい秋に、つるんとなめらかな手触りと指通りを叶えます。香りはベルガモット＆フローラル。清少納言が描いた秋の夕暮れにインスパイアされた、情緒たっぷりのアイテムです。

ドライヤー熱で美髪を育てる新処方

乾燥やカラー・アイロンのダメージを受けた髪にうれしい処方が満載。「ヒートリペアコート成分＊3」により、ドライヤーの熱でキューティクルを密着＆補修。

さらに、米ぬかエキス・米胚芽油・サザンカ油＊2などの「和草エキス」がツヤを与え、乾かすたび美髪を育てます。

アミノ酸系＊4・ベタイン系＊5洗浄成分を採用したふわ密泡のノンシリコンシャンプーで、やさしく洗い上げるのもポイント♡

数量限定♡美しい秋を楽しむために

「いち髪 THE PREMIUM In autumn, the evenings」は、通常ラインよりも少しコンパクトな400mL/400gセットで、数量限定・セットのみでの販売。

販売チャネルは全国のドラッグストアやスーパーにて。価格はオープンとなっていますが、プレミアムな処方と秋らしいパッケージでコスパも◎。

美しい秋の景色に心も髪も整えてくれる、この季節だけの特別なヘアケアをお見逃しなく。

＊１：米ぬか発酵液、酒柏エキス、セバシン酸ジエチル、グリセリン

＊2：ユチャ種子油 ＊3：γ－ドコサラクトン ＊4：ラウロイルメチルアラニンNa ＊5：ラウラミドプロピルベタイン

秋限定のうるおい体験で髪と心を整えて

秋が短くなったと言われる今だからこそ、その美しさを堪能できる「いち髪 THE PREMIUM In autumn, the evenings」で、髪と心をいたわるひとときを。

和草の恵みと温泉水のちからが、夏のダメージをしっかり補修し、乾いた髪をうるおいで満たしてくれます。

数量限定の特別なアイテムで、秋の夕暮れのように穏やかで美しい髪へ。今だけの贅沢ケア、ぜひ手に取ってみてくださいね♪