プティマイン×パンどろぼうが初コラボ！可愛すぎる新作キッズ服が登場

大人気絵本『パンどろぼう』の愛らしいキャラクターたちが、ついにプティマインのキッズウェアになって登場♡全国のプティマイン店舗と「ナルミヤオンライン」にて、2025年8月8日（金）より発売されています。ボーダーモチーフTシャツやワンピース、レギンスなど、キュートなデザインが勢ぞろい。絵本の世界から飛び出したようなワクワク感たっぷりのラインナップは、ギフトにもおすすめです♪

パンどろぼうがキッズ服に変身♡

©Keiko Shibata／KADOKAWA

ナルミヤ・インターナショナルが手がける人気子ども服ブランド「プティマイン」が、絵本『パンどろぼう』との夢のコラボを実現！

刺繍や総柄プリントで描かれたパンどろぼう、にせパンどろぼう、なぞのフランスパンなど、ファンにはたまらないデザインが詰まったアイテムがラインナップ。

絵本のユーモアやかわいらしさをそのまま身にまとえる、まさに“着る絵本”です。

気になる全5アイテムをチェック

【パンどろぼう】ボーダーモチーフ長袖Tシャツ



©Keiko Shibata／KADOKAWA

価格：2,530円（税込）



胸元の刺繍がワンポイントに♪

サイズ：80～130cm

【パンどろぼう】袖布帛Tシャツ



©Keiko Shibata／KADOKAWA

価格：2,860円（税込）

異素材スリーブが旬なデザイン。

サイズ：80～130cm

【パンどろぼう】総柄レギンスパンツ



©Keiko Shibata／KADOKAWA

価格：2,530円（税込）

全体にキャラがプリントされた元気デザイン！

サイズ：80～110cm

【パンどろぼう】ドッキングワンピース



©Keiko Shibata／KADOKAWA

価格：3,630円（税込）

チュールとトップスの組み合わせで1枚で主役に♡

サイズ：80～130cm

【パンどろぼう】エプロンセット



©Keiko Shibata／KADOKAWA

価格：3,190円（税込）

お手伝いが楽しくなる♪可愛いエプロン付きセット。

今回のコラボで登場するのは、合計5アイテム。どれもサイズ展開が豊富で、兄妹おそろいコーデも楽しめます♡

サイズ：S／M／L

発売情報と取り扱い店舗はこちら

発売開始は2025年8月8日（金）から。全国のプティマイン店舗と、公式通販「ナルミヤオンライン」にて販売されます。

ただし、オンラインではアイテムにより発売日が異なるため、詳細は公式サイトをご確認ください。

親子で楽しむ絵本の世界観をファッションに

パンどろぼうの世界観をそのまま再現した今回のスペシャルアイテムは、遊び心いっぱいのデザインと着やすさを兼ね備えた優秀ラインナップ。

秋のはじまりにぴったりな長袖トップスやワンピースは、デイリーにもお出かけにも大活躍しそうです♡お気に入りのキャラを選んで、親子で楽しくコーディネートしてみてはいかが？