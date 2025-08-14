ピザハットの「えらべる2枚目半額セット」、今だけ最大600円もおトクにサイドメニューがつけられる！《8月24日まで》

ピザハットでは、2025年8月24日までの期間限定で、『えらべる2枚目半額セット』をさらにおトクな特別仕様にバージョンアップして販売しています。

人気の"2枚目半額"を頼むとサイドメニューが特別価格に

ピザハットの「えらべる2枚目半額セット」は、対象最大19種類のピザから1枚目を注文すると、対象最大14種類のピザから2枚目を半額で選べるという人気のセットです。

1枚目の対象ピザは、極肉ごちそう４／青森県産にんにく香る牛ハラミの角切りステーキピザ／炭火香ばしい鹿児島県産黒豚ピザ／海老マヨ明太ベーコン／シーフードミックス／ジューシー厚切りイベリコ／スーパー・シュプリーム／新・特うまプルコギ／とろける４種チーズのフォルマッジ／濃厚オマールソースのシーフード／贅沢グルメ４／ピザハット・ベスト４／【チージーロール】 極肉ごちそう４／【チージーロール】ピザハット・ベスト４／【チージーロール】 フレンズ４／海老とブロッコリーのアヒージョ風ピザ／カマンベールの贅沢ミートソース／ガリマヨシュリンプ／［あとのせ釜揚げしらすピザ］オリーブ&アンチョビの最大19種類。

1枚目のピザ生地は選択可能です。一部生地は別途生地料金が追加されます。

また、【チージーロール】生地は、Lサイズ・8カット・トッピング限定（価格は生地料金を含む）です。

2枚目の対象ピザは、イタリアントマト＆ガーリック／クリームチーズベーコン／じゃがマヨコーン／デラックス／とろっとカルボナーラピザ／ハラペーニョチリサルサ／ピザハット・マルゲリータ／ペパロニクラシック／芳醇ベーコンマッシュルーム／ほっくりポテマヨソーセージ／めちゃ盛りWマヨコーン／ナチュラル４／フレンズ４／エビチリポテマヨの最大14種類。

2枚目のピザ生地はハンドトス・スペシャルクリスピーから選択可能です。

なお、どちらもM・Lサイズ限定でSサイズは対象外となります。

さらに今だけ、「えらべる2枚目半額セット」を注文すると対象のサイドメニューを特別価格で追加することができます。

『レディーボーデン ミニカップ／バニラ）』は、プラス200円（190円おトク）、Mサイズのハットフライポテトは、プラス300円（200円おトク）、Mサイズの『チキポテコンボ／ナゲット』は、プラス400円（600円おトク）で購入できます。

詳細は公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部