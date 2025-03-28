»³ÅÄË®»Ò¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ê¥«¤Á¤ã¤ó°¦¡£½éÂå¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Û¤«ÈëÂ¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤«¤é¸·Áª5ÂÎ¾Ò²ð¡ª
ÍÄ¾¯´ü¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¿ô¡¹¡£»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ëÅÓÃæ¤Ç¡Ö»×¤¤½Ð¤ÎÉÊ¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤â¤¬ÄÌ¤ëÆ»¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢´ÔÎñ¤ò²á¤®¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤Ë°¦¤ª¤·¤àµ©Í¤ÊÂ¸ºß¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»³ÅÄË®»Ò¤µ¤ó¤Ï3ºÐ¤Îº¢¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿1¿ÍÌÜ¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÈ¾À¤µª°Ê¾å¤â¡Ö¤ª¿Í·ÁÍ·¤Ó¡×¤ò¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¤À¤±¤Ç½êÍ¿ô¤Ï1000ÂÎ°Ê¾å¡ª ¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¼«¤é¤ò¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡É¤À¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£¤½¤Î¿¿¿ñ¤ä»×¤¤½Ð¤òÂç¤¤¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú»³ÅÄË®»Ò¤µ¤ó»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¡Û
¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡É¤ÏÈ¢¤«¤é½Ð¤·¤ÆÍ·¤Ö¡ª
¨¡¨¡¤ª¿Í·Á¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³ÅÄ¡¡Ã±½ã¤ËÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á♡¡×¤È´¶¤¸¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢Êª¿´¤¬¤Ä¤¯Á°¤«¤é²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¡Ö¥ß¥ë¥¯°û¤ß¿Í·Á¡×¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½÷¤Î»Ò¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤´¤Ã¤³¤ß¤¿¤¤¤Ê¡È¤´¤Ã¤³Í·¤Ó¡É¤ÎÃæ¤Ç¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤¹¤ëÍ·¤Ó¤¬Âç¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤ª¤ó¤Ö¤·¤¿¤êÊú¤Ã¤³¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿µ²±¤ò¤«¤¹¤«¤Ê¤¬¤é¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ºÇ½é¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¿Í·Á¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
»³ÅÄ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡ª 3ºÐ¤Îº¢¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤¬1¿ÍÌÜ¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Îº¢¤Ï¥Ó¥Ë¡¼¥ëÀ½¤Î¿Í·Á¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó»Ï¤á¤¿»þ´ü¤Ç¡¢»ä¤â¤ª¤â¤Á¤ã²°¤µ¤ó¤ÎÁ°¤òÄÌ¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¿Í·Á¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦Íß¤·¤¯¤ÆÍß¤·¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡£¤È¤¢¤ëÆüÍËÆü¤Ë¡Ö¥Þ¥Þ¤´¤È¤ÎÆ»¶ñ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Èµï´Ö¤Ç¥´¥í¥´¥í¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤Ë±³¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤â¤Á¤ã²°¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¨¡¨¡¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê¾Ð¡Ë
»³ÅÄ¡¡Åö»þ¤Ï²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤â¡Ö¤ªÁ°¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¤È¼þ°Ï¤Ë¸À¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£2ºÐÇ¯¾å¤Î·»¤ÈÆ±¤¤Ç¯¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬Í·¤ÓÁê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Þ¤´¤È¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âÇ¯²¼¤Î»ä¤ÎÇÛÌò¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ð¤«¤ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ªÊì¤µ¤ó¤ä¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÎÌò¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£ÆÃ¤Ë·»¤¬¤ªÉã¤µ¤óÌò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È³Î¼Â¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÌò¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î»þ¤â¡Ö¤Þ¤ÀÁá¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤è¤®¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¤â¤Á¤ã²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤³¤Ã¤Á¤Î¤â¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÌÜ»¶¤ËÄÄÎóÃª¤Þ¤Ç¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤«¤é¡ª¡×¤Èº©´ê¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ¸À¼Â¹Ô¤ÇÍ·¤Ó½ª¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¯¥Ã¥¡¼¤Î´Ì¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤³¤«¤é¤ÏÃÂÀ¸Æü¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤ä·î¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤òÁ´¤Æ¿Í·Á¤ËÊû¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡°¦¹¥²ÈÎò60Ç¯°Ê¾å¤È¤Ï¶²¤ë¤Ù¤·¡Ä¡Ä¡£
»³ÅÄ¡¡Ä¹¤¤¤Ç¤·¤ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼¡¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥É¡¼¥ë¤ÇÍÌ¾¤Ê¡Ö¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡×¡£È¯ÇäÅö»þ¤Ï¡Ö³°¹ñ»º¤Î¤ª¿Í·Á¤Ï¥ª¥·¥ã¥ì¤À¤Ê¡Á¡×¤È´¶Æ°¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤ä¥Þ¥Ë¥¥å¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÍÄ¿´¤Ë»É¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÀäÉÊ¤Ç¤¹¡£¥Ü¥ó¥¥å¥Ã¥Ü¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤È¤¤á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÏÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤¿¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤ªÉã¤µ¤ó¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¾ÉÂ¤Ç¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ä¤Ë¡Ö²ñ¼Ò¤Îµ¢¤ê¤Ë¥á¥í¥ó¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤«¡©¡×¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¡Ö¥á¥í¥ó¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤ÆÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡Í¥¤·¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ÅÄ¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¥Á¥ç¥í¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÀäÂÐ±³¤Ê¤ó¤À¤«¤é´Å¤ä¤«¤·¤Á¤ã¥À¥á¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë´î¤Ó¤ÈÆ±»þ¤Ë°ìËõ¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï½÷¤Î»Ò¤Î¤ï¤Ó¤µ¤Ó¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶À¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£ÆÃ¤Ë¶ãÌ£¤»¤º¤ËºÇ½é¤ËÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¡£°Æ¤ÎÄê¡¢°ìÈÖÌÜÎ©¤Ä¤È¤³¤ËÄÄÎó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ï¿åÃå¤ä¤«¤Ã¤³¤¤¤¤·Ï¤Î¥É¥ì¥¹¤òÃå¤¿¤Î¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡£¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Á¤ã¤ó¤òÇã¤¦¤ÈÂ¾¤Î¿Í·Á¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤ß¤¿¤¤¤Êºý»Ò¤¬ÉÕÏ¿¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÍ½½¬¤À¤±¤ÏËüÁ´¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡×¤È½÷»Ò¿Íµ¤¤¬ÊÑÁ«¤¹¤ëÃæ¤Ç¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ï¾×·âÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤Îº¢¤Ë¡¢¶á½ê¤Î¤ª¤â¤Á¤ã²°¤µ¤ó¤ÎÁ°¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶áÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾®¤µ¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¤³¤ì¤¬½éÂå¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¼ç¿Í¸ø¤Î´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ìÊý¤Ç¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤ÏÎøÅ¨¤Ê¤É¤Î¥Ò¡¼¥ëÌò¤Ë²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Èþ¿Í²á¤®¤ë¤æ¤¨¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¨¡¨¡½éÂå¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
»³ÅÄ¡¡ºÇ½é¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¤À¤±¤Ë¡Ö°ìÀ¸¤ÎÂç¿ÆÍ§¡×¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¡¢50Ç¯°Ê¾å°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ï¿©»ö¤ä¿²¤ë¤¿¤Ó¤Ë°ì½ï¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¤â°ì½ï¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤ÏÆ¬È±¤ò¼êÆþ¤ì¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¥¥ì¥¤¤ËÀö¤Ã¤Æ¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÀ¸³è¤ÎÃæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤Þ¤»¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ßÊý¤Î1¤Ä¡£¼«Âð¤Î³¬ÃÊ¤ä¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤â¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡ÖÊÒ¤Å¤±¤í¡ª¡×¤ÈÉ×¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£·ëº§¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤ó¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡ª
¨¡¨¡¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¡Ä¡Ä¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÍ§¤À¤Á¤ä²ÈÂ²¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¹ØÆþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
»³ÅÄ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ó¤Þ¤È¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÈÎÇäÀïÎ¬¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£½éÂå¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤¬È¯Çä¤·¤¿ÍâÇ¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¥È¥ê¥ª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤¤¤Å¤ß¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤¿¤ë¤¯¤ó¤â¤¹¤°¤Ë¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¤âÍ§¤À¤Á¤Î·»Äï¤ä²ÈÂ²¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¤Ê¤ó¤Æº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤Ð¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¿Í¤¤¤ë¤Î¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ì¤À¤±Í·¤Ó¿Í¤Ê¤ó¤À¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤É¤ó¤É¤ó¿·¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ëµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÇã¤¤Â¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¤À¤±¤Ç1000ÂÎ°Ê¾å¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÃÇ¤Ã¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¤¬»ä¤Ï¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡É¡£º£¤âÀÎ¤â¡¢È¢¤«¤é½Ð¤·¤ÆÈ±¤ÎÌÓ¤ò¤È¤¤¤¿¤ê¤ªÍÎÉþ¤òÃåÂØ¤¨¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤ª¿Í·ÁÍ·¤Ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡È¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò½é¤á¤Æ¼ª¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³ÅÄ¡¡¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÊý¤Ï¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤òÈ¢¤«¤é½Ð¤µ¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÝ´É¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ÏÈ¢¤«¤é½Ð¤·¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÌÜÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÈ¢¤òÄÙ¤·¤Æ¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤Û¤Éµ®½Å¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÏÃ¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡£
¨¡¨¡¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦Å°Äì¤Ö¤ê¡ª
»³ÅÄ¡¡Í·¤Ù¤Ê¤¤ã°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ºÇ¶á¤Ï¹ØÆþ»þÅÀ¤ÇÈ¢¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ª¡¼¥À¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¡¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¤ªÍÎÉþ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÁ´¤Æ¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Î»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ë¹õÈ±¤äÃãÈ±¤¬¼ç¤À¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤âÀÄ¿§¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¡¢»ç¿§¤Ê¤É¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁªÂò»è¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÍÎÉþ¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤â¤Î¤òÃå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¸þ¤±¤Ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ä½½ÆóÃ±¤Î¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤â¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ÈÇ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤¨¤Ð¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÈ¢¤«¤é½Ð¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¹ØÆþ¤¹¤ë¤·¤Ê¤¤¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²¼¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³ÅÄ¡¡´°Á´¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢È¢¤ÎÃæ¤«¤éÌÜ¤¬¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö°ì½ï¤ËÍ·¤Ü¤¦¡ª¡×¤È¥Æ¥ì¥Ñ¥·¡¼¤Ê¤Î¤«¡¢¿Í·Á¤Î»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Ë¤·¤Æ¤â²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£Æü¤Ï»ä¤Ê¤ê¤ËÁª¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¹¥¿¥á¥ó5ÂÎ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¶ì½Â¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤Ç¤·¤¿¡£Áª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»Ò¤¿¤Á¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¡¢Ï¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÃª¤ÎÃæ¤«¤éÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¡£
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¡¢µ®½Å¤Ê½éÂå¡¢¼«¤é¤ÎÊ¬¿È¤Þ¤Ç¤ò°ìµó¾Ò²ð
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢1¿Í¤º¤Ä¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î»Ò¤Ï½÷³ØÀ¸¤Ç¤¹¤«¡©
»³ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤Î½÷³Ø¹»»þÂå¤òÅê±Æ¤·¤¿¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àè¤Û¤É¤â¿½¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Î¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¤Ï¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤Î»°ËÜÀþ¤ÎÀ©Éþ¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓ¤Ï»°¤ÄÊÔ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤«¤Ê¤êºÙ¤«¤¤ÃíÊ¸¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ÅÄ¡¡Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ä¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¸µ¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¹¥È¥Ã¥¥ó¥°¤ä·¤¤Î¿§¡¢¥«¥Õ¥¹¤ä¥¿¥¤¤ÎºÙ¤«¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÁ´¤¯Æ±¤¸¡£¶¯¤¤¤Æ°ã¤¦¤È¤³¤í¤ò¸À¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò·ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥´¥à¤Î¿§¤¬Çò¿§¤ÊÅÀ¡£¼ÂºÝ¤Ï¹õ¿§¤Ç¤Ê¤¤¤È¹»Â§°ãÈ¿¤ÇÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£È±¤ÎÌÓ¤¬ÃãÈ±¤Ê¤Î¤âËÜÅö¤Ï¥¢¥¦¥È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¯¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î1ÂÎ¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤¤¤Ä¤Ç¤âÃæ¹âÀ¸¤Î¼ã¤«¤ê¤·Æü¤ò»×¤¤½Ð¤»¤Þ¤¹¤Í¡£
»³ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»¤ÎÀ©Éþ¤òºî¤Ã¤ÆÃå¤»¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë½÷»Ò¹â½Ð¿È¼Ô¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¾®¤µ¤¤Ê¬¿È¤òºî¤Ã¤Æ¥¢¥ì¥³¥ì¸ì¤ê¤«¤±¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©»ä¤â¤³¤Î»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀÄ½Õ»þÂå¤ÎÀÚ¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤¬ÁÉ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¢¤ÎÀèÀ¸¤ËÅÜ¤é¤ì¤¿¤Ê¡Å¡Å¡×¡Ö¤¢¤ÎÍ§¤À¤Á¤È¸ò´¹Æüµ¤ò¤·¤¿¤Ê¡Å¡Å¡×¤È¤¤¤¦¶ñ¹ç¤Ë¡£
¨¡¨¡¤¢¤ì¡©¡¡¤è¤¯¸«¤ë¤È¤ª²½¾Ñ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ä¡Ä¡£
»³ÅÄ¡¡¤³¤ì¤â¹»Â§¤Ç¤Ï¥¢¥¦¥È¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤ä¿°¤Î¿§¤âÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍýÁÛ¤òÄÉµá¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤ËÈýÌÓ¤â¾¯¤·ºÙ¤¤¤«¤â¡Ä¡Ä¡£
¨¡¨¡ÎÙ¤Î»Ò¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ÅÄ¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¤ï¤ê¤ÈºÇ¶á¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡ª¡¡È±¤ÎÌÓ¤â¥¯¥ê¥¯¥ê¥Ñ¡¼¥Þ¤Ç¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ç¤·¤ç¡©¡¡·¤²¼¤ò´Þ¤á¤ÆÁ´Éô¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤³¤ì¤â¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¡©
»³ÅÄ¡¡¤¤¤¨¡¢´ûÀ½ÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥µ¥é¥µ¥é¥Ø¥¢¤«¤éÁ°È±¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó¤Î¤ª¤«¤Ã¤Ñ¥Ø¥¢¤Ê¤É²¿¤Ç¤â¤´¤¶¤ì¡£¤³¤Î»Ò¤ÎÀßÄê¤Ï·ëº§¼°¤Î¿·ÉØ¤µ¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼êÂÞ¤ä·¤²¼¤Ê¤É¤ÎºÙ¤«¤¤¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò´Þ¤á¤Æ¥Ï¥ì¤ÎÆü¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¼ª¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ï¤É¤Î¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¤Ë¤â¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¡£ºÇ½é¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿À©Éþ¤Î¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Ë¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î®ÀÐ¤Ë¹»Â§°ãÈ¿¤ò½Å¤Í¤¹¤®¤ë¤ÈÂà³Ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç»ä¤¬³°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤é¡¢¥Ô¥¢¥¹¤Î·ê¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡©
¨¡¨¡»Å»ö¤¬ºÙ¤«¤¤¡ª¡¡¤µ¤é¤ËÎÙ¤Ë¤¤¤ë»Ò¤ÏÇ¯µ¨¤ÎÆþ¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¤Þ¤µ¤«¡Ä¡Ä¡£
»³ÅÄ¡¡¤³¤ÎÀÖ¤¤¤ªÍÎÉþ¤Î»Ò¤³¤½¤¬½éÂå¤Î¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤¬Í·¤ó¤Ç¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â½éÂåÃæ¤Î½éÂå¡£Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯¾®³Ø1Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¤ª¤â¤Á¤ã²°¤µ¤ó¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤â¤¦È±¤ÎÌÓ¤ò¥¤¥¸¥ê²á¤®¤ÆºÇ½é¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï½éÂå¤Ï2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤È¡©
»³ÅÄ¡¡¤³¤ÎºÇ½é¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½éÂå¥Ñ¡¼¥È1¤À¤È¡¢ÊÒÂ¦¤ÎÏÓ¤òÆ°¤«¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÎ¾ÏÓ¤¬°ì½ï¤ËÆ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÎ¾ÏÓ¤ò¿Ë¶â¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À¹½Â¤¤À¤«¤éµ¯¤³¤ë»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£ÏÓ¤ò¶Ê¤²¤ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤â¼è¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿²ó¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ý¥¥Ã¤ÈÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊ¢¤«¤é²¼»è¤ò°®¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤Î²Õ½ê¤Ë¼ê¹¤¤¬ÉÕ¤¯¤«¤é¤è¤¯Àö¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Éþ¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤Ø¤½¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¹ø¤ÎÉôÊ¬¤Ë¶ÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡¡½éÂå¥Ñ¡¼¥È2¤À¤È¹øÉôÊ¬¤¬Æ°¤«¤»¤ë»ÅÍÍ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¿Í·Á¤ò¥¥ì¥¤¤ËÊÝ¤ÄÈë·í¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³ÅÄ¡¡¤º¤Ã¤ÈÍ·¤ÓÂ³¤±¤ë¤Î¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤Ç¤â»È¤ï¤Ê¤¤¤ÈÎô²½¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÎØ¥´¥à¤Ç¤â»È¤ï¤º¤ËÃª¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¤È¡¢¤¤¤¶»È¤¦»þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥Á¥ó¤ÈÀÚ¤ì¤Æ¥À¥á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡4¿ÍÌÜ¤ÏÍÎÉ÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
»³ÅÄ¡¡71Ç¯¤Ë¥Ï¥ï¥¤À¸¤Þ¤ì¤ÇÆü¾Æ¤±¤·¤¿¡Ö¥Ô¥Á¥Ô¥Á¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤â»ý¤Ã¤Æ¤³¤è¤¦¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤ÎÍ§¤À¤Á¤Î¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¥ê¡¼¥Ê¤Á¤ã¤ó¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£È©¤¬¾®Çþ¿§¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ô¥Á¥Ô¥Á¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Ï¾¯¤·´é¤¬·¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÉÔÌ£¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤¹¤°¤ËÈ¯ÇäÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥Ê¤âÈ©¤Î¿§¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ÆÈ¯ÇäÃæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êµ®½Å¤Ê1ÅÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¿åÃå¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤¬¾¡¼ê¤ËÃå¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç½ãÀµ¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ¬¤ËºÜ¤»¤Æ¤¢¤ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤â¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤¤¤Å¤ß¤Á¤ã¤ó¤ÏÈþ¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¡¼¥Ê¤Ï¤É¤³¤«Í«¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Ì¥ÎÏ¡£¤¹¤°¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¥ê¡¼¥Ê¤À¤±¤Ç3¡Á4ÂÎ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¨¡¨¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¿Í·Á¤¿¤Á¤ÎÁ°¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¤Î¤Ï¾®¤µ¤¤¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¹¤«¡©
»³ÅÄ¡¡µ¤¤Å¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡©¡¡»ä¤Ï¿Í·Á¤¬¿Í·Á¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í·Á¤¿¤Á¤Î¾®Æ»¶ñ¤â¼«Âð¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Î½êÍ¤¹¤ë¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¥Ï¥¦¥¹¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÉÕ¤¤¤ÆÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¨¡¨¡¡Ä¡Ä¤Ï¤¤¡£
»³ÅÄ¡¡º£Æü¤â¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¥Ï¥¦¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤è¤¯½ÐÍè¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡ºÇ½é¤Ï¥¯¥Ã¥¡¼¤Î´Ì¤ËÆþ¤ì¤ÆÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¥Ï¥¦¥¹¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¤½¤³¤ËÆþ¤ì¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»Ò¤¿¤Á¤â¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢ÈÇ¤ò»ý¤ÁÊâ¤±¤ë¤À¤±¤Ë¡¢Á´¤¯»ä¤ÈÆ±¤¸¹ÔÆ°¤ò¤È¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¾¯¤·µ¤»ý¤Á°¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡Ê¾Ð¡Ë
¨¡¨¡¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢Åö»þ¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Çº¤Þ¤·¤¤¤Î¤¬¾¯½÷»þÂå¤Ë¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¥Ï¥¦¥¹¤òÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È´Î¿´¤Î¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¤¬Çã¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ÅÄ¡¡¹¬¤¤¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Í¥¤·¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤ÎÉô²¼¤ä¿Æ¤»¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²È¤ËÍè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤ªÅÚ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ëè²ó¡Ö¿Í·Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·»¤ÏÅ´Æ»ÌÏ·¿¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Éô²°Ãæ¤Ë¥ì¡¼¥ë¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏÅÆ¤Ë¤â³Ñ¤Ë¤â¿Í·Á¡ª¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Î¸åÇÚ¤Ç³¤³°½ÐÄ¥¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤ªÅÚ»º¤ò¤¯¤ì¤¿Êý¤ÏºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï³°¹ñ¤Î¤ª²Û»Ò¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ëÆü¡Ö³°¹ñ¤Ê¤é¤ª²Û»Ò¤è¤ê¥Ð¡¼¥Ó¡¼¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Çã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡×¤ÈÎÉ¤¤ÊÖ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Àè¤Û¤É¤âÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤áÃË¤Î¿Í¤Î¿Í·ÁÁª¤Ó¤Î¥»¥ó¥¹¤Ã¤Æ²ø¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¿¤â¹Í¤¨¤º¤Ë°ìÈÖÌÜÎ©¤Ä¤È¤³¤Ë¤¢¤ë¤ä¤Ä¤òÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¡Ö»ä¤ËÁª¤Ð¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡Å¡Å¡×¤È¤µ¤é¤ËÅÁ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¤ª¾®¸¯¤¤¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤ì¤ÇÌ£¤ò¤·¤á¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤ÎÉô²¼¤ä¿ÆÀÌ¤ò¶â³Û¤Ç¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö5Àé±ß¤µ¤ó¡×¤ä¡Ö1Ëü±ß¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤è¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¡Ö¸½¶â¤Ê¿Í¡×¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
»³ÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Á´Éô¤òÇã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½éÂå¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Ï600±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤°¤Ë700±ß¡¢1000±ß¤ÈÃÍ¾å¤²¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡£¤ªÍÎÉþ¤âÇã¤Ã¤¿¤êºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤ã¤À¤·¡Ä¡Ä¡£
¨¡¨¡¼«Ê¬¤Ç¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¤ÎÍÎÉþ¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ÅÄ¡¡°ì±þ¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¿Í·Á¤òÊñ¤ó¤Ç´ÊÃ±¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤ò¸«¤«¤Í¤ÆÊì¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ã¤±¤Ê¡£¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë»Ä¤êÉÛ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªÉÛÃÄ¤Ïº£¤Ç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉÛÃÄ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Ù¥Ã¥É¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¢¤È¡¢¾ÆÄ»¤Î¶ú¤ò2ËÜ»È¤Ã¤Æ¥»¡¼¥¿¡¼¤âÊÔ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÏºÛË¥¤¬¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¨¡¨¡¤È¤Æ¤â°¦¾ð¿¼¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ÅÄ¡¡´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¿Í·Á¤ÎÉÕÏ¿¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥Ã¥¯¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿½ãÀµ¤Î¥É¥ì¥¹¤äÃåÊª¤ÎÊý¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÊªÍß¤ËÅ·°æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¨¡¨¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¡Ö¥¯¥Ë¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¡×¤Ç¤¹¤«¡ª
»³ÅÄ¡¡¤³¤ì¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿»þ¤Ï¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÉ½¤»¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ê¤ë»ä¤Î¥½¥Ã¥¯¥ê¤µ¤ó¿Í·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÍ§¤À¤Á¤Î1¿Í¤È¤·¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£»ä¤Î¤è¤¦¤Ê°¦¹¥²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÍÀ¤Ç¤·¤¿¡£¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸¾®³Ø5Ç¯À¸¤Ç»ÒÌò¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¡£¥¯¥Ë¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÏÊý¥í¥±¤Ç°áÁõ¤¬Â¤ê¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥Þ¤¬ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¡£¤½¤³¤«¤é¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ2¿Í¤ÏÃçÎÉ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥Ë¤Á¤ã¤ó¤È¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤ÏÂÎ¤ÎÂç¤¤µ¤â°ì½ï¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÆ±¤¸¤ªÍÎÉþ¤¬Ãå¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÆ±¤¸Éþ¤ò2ÃåÇã¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Ç¡Ö¤ä¤Þ¤«¤ÄWink¡×¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡¤¢¤ì¡©¡¡¤è¤¯¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤¿¤éº£Æü¤Î»³ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉþÁõ¤ÈÆ±¤¸µ¤¤¬¡Ä¡Ä¡£
»³ÅÄ¡¡»ä¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÈÆ±¤¸°áÁõ¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÂ·¤¤¤ÎÉþ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü»ä¤¬Ãå¤Æ¤¤¤ë±©¿¥¤â¤Î¤Þ¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êª»ý¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ÏÄÞÀÚ¤ê¤Ë¤¢¤ê¡£Æ±µéÀ¸¤Ë¥É¥ó°ú¤¤µ¤ì¤¿¼ý½¸ÉÊ¤È¤Ï!?
¨¡¨¡¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µ®½Å¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¿ôÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£´ÔÎñ¤ò²á¤®¤Æ¡Ö½ª³è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í·Á¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤¹¤ëÍ½Äê¡©
»³ÅÄ¡¡¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¤ÏÊ¡Åç¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡×¤Ë´óÂ£¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°ä½ñ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë´½²³¤Ë°ì½ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÇ³¤ä¤¹¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤äÂ¾¤Î¿Í·Á´Û¤Ë¤â½êÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂåÊª¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¨¡¨¡Á´Éô¤Î¿Í·Á¤ÈÍ·¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©
»³ÅÄ¡¡50ÂÎ¤°¤é¤¤¤ÏÈ¢¤«¤é¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì±þ¡¢Í·¤ÖÁ°Äó¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢Í·¤ó¤Ç¤Ê¤¤¿Í·Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡£»à¤ó¤Ç¤â»à¤Ë¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢°ìÅÙÍ·¤Ö¤È¤Ê¤ë¤È8»þ´Ö¤ÏÍß¤·¤¤¡£
¨¡¨¡¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹»þ´ÖÍ·¤Ö¤â¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ÅÄ¡¡¿Í·Á¤òÃåÂØ¤¨¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤â°ì¶ìÏ«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Êª¸ì¤Ë½Ð±é¤¹¤ë½½¿ôÂÎ¤òÃåÂØ¤¨¤µ¤»¤Ê¤¤ã¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¡£
¨¡¨¡1¿Í¤Ç²¿Ìò¤â±é¤¸¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
»³ÅÄ¡¡¤½¤³¤Ï¿Í·Á¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£8»þ´Ö¤Ç¤âÂ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á´Éô¤È°ìÀÆ¤ËÍ·¤Ü¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢°ì½µ´ÖÅ°Ìë¤·¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü¤â¥¹¥¿¥á¥óÁè¤¤¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤Î¤¬4ÂÎ¤Û¤É¼«Âð¤Ç²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¢¤Ã¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¨¡¨¡¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¿Í·Á°Ê³°¤Ë¤â¿Í·Á¤ò¤ª»ý¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
»³ÅÄ¡¡¥¦¥ë¥È¥é²ø½Ã¤Î¥½¥Õ¥Ó¡¢MC¥Ï¥Þ¡¼¡¢¥Þ¥ê¥ê¥ó¡¦¥â¥ó¥í¡¼¡¢¥Ï¥ê¡¼¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤â¤Î¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÄ¹½£ÎÏ¤ä´ÝÆ£ÀµÆ»¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¿Í·Á¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£¤è¤¯¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È¹ç¥³¥ó¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤«¥ª¥«¥À¥«¥º¥Á¥«¤È¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÈÇÏ¾ì¤Î¿Í·Á¤¬¾®¤µ¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ý¤ÁÊª¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤·¤Æ¡Ö²¶¤ÏÇÏ¾ì¤Î¿Í·Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÄ¹½£¤¬¼«Ëý¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö»ä¤Ê¤ó¤Æ¥«¥º¥Á¥«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤è¡×¤È¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤¬¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡µÓËÜ¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¤¹¤Í¡£
»³ÅÄ¡¡»ä¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÌ´¸«¤ëÌ´»Ò¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ª¤Á¤ã¤Î¤³¤µ¤¤¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£2ºÐ¾å¤Î·»¤¬ÉÂµ¤¤ÇÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²ÈÂ²¤âÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»ä¤Ï1¿Í¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤âÄ¹¤¯¡¢¤è¤¯1¿Í¤ÇÌÑÁÛ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·»¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éº£ÅÙ¤ÏÄï¤âÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ÂÎ¼Á²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Ë³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¿Æ¤¬¥ï¥ó¥ï¥óµã¤¤¤¿¤ê¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤À¤±¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤Í¡×¤È¿Í·ÁÆ±»Î¤Ç¤·¤ã¤Ù¤é¤»¤ÆÊ¶¤é¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤±¤Ê¡£
¨¡¨¡¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÊÑ²½¤ÇÂ´¶È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»³ÅÄ¡¡¤·¤Ä¤³¤¤À³Ê¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤¦¼Î¤Æ¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤ÇÀÚ¤Ã¤¿ÄÞ¤ò¥¯¥Ã¥¡¼´Ì¤ÎÃæ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¼«Ê¬¤ÇÄÞ¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®³Ø¹»¤ËÆþ¤ëÁ°¤°¤é¤¤¤«¤é¤«¤Ê¡£¤Ê¤ó¤«¼Î¤Æ¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¨¡¨¡¤Ø¤½¤Î½ï¤äÆý»õ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»³ÅÄ¡¡¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£½÷³Ø¹»¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤ªÍ§¤À¤Á¤ò²È¤Ë¾·¤¤¤¿¤È¤¤Ë´Ì¤ÎÃæ¤ò¸«¤»¤¿¤é¥É¥ó°ú¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Öµ¤»ý¤Á°¤¤¤«¤é¼Î¤Æ¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡£¤½¤ì¤Ç¼Î¤Æ¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£
¨¡¨¡¼Â¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª¡¡º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤É¤ì¤Û¤É¤Î²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÄÞ¤Î¹¤¤òÀù¤¸¤Æ°û¤à¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤·¡£
»³ÅÄ¡¡²æ¤Ê¤¬¤é¤ªÊõ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢Éå¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£¾Íè¡¢·ÝÇ½¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼Î¤Æ¤¿¤³¤È¤ò°ËÅì»ÍÏ¯¤µ¤ó¤ËÏÃ¤·¤¿¤é¡Ö¤ªÁ°¥Ð¥«¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¤¹¤´¤¯»ÄÇ°¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤Î¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥Ð¥«¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¨¡¨¡ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤ÎÌ´¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³ÅÄ¡¡¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¿Í·Á¤Î°¦¹¥²È¤ò½¸¤á¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£17Ç¯¤Ë50¼þÇ¯¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£25¼þÇ¯¤Î»þ¤ËÆÏ¤¤¤¿¡Ö50¼þÇ¯¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¾·ÂÔ¾õ¤ò»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤¬»ý»²¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£25¼þÇ¯Åö»þ¤Ï¡Ö¤â¤¦25Ç¯¤â·Ð¤Ä¤Î¤«¡×¤È´¶³´¤Ë¤Õ¤±¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ë50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Î®ÀÐ¤Ë100¼þÇ¯¤Îº¢¤Ë¤Ï¤ªÊè¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¹ï¤ó¤Ç¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡×¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¥á¡¼¥«¡¼¤µ¤ó¤ò¸ò¤¨¤Æ¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤¢¤È¤Ï¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¥ê¥«¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¡£²¿ÅÙ¤À¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢È¾À¤µª°Ê¾å°ì½ï¤Ë¤¤¤ëÂç¿ÆÍ§¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡ª
¹½À®¡¦»£±Æ¡¿´Ý»³¹ä»Ë¡¡¼¹É®¡¿Â¿ÅèÀµÂç