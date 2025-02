【「ガイシューイッショク!」6巻】2月28日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「ガイシューイッショク!」の6巻を2月28日に発売する。価格は770円。

本作は真面目な会社員の広海が、自宅に転がりこんできた家出少女・みちると「先に感じたら負け」の触れ合いゲームを行なっていく同棲バトルマンガ。色白好氏が「ビッグコミックスペリオール」で連載を行なっている。

6巻ではみちるのアシスタント・判谷さんを交えた“勝負”を終えたみちると広海だったが、その余波で担当編集・石井の心に火が付くことに。みちると広海と石井、三つ巴の感情が爆発する。

また、単行本だけの描き下ろしページも収録されている。

【「ガイシューイッショク!」6巻あらすじ】

みちると広海と石井、三つ巴の感情が爆発!

大ヒット同棲Hバトル、ついに前代未聞の新領域に突入!

みちるのアシスタント・判谷さんを交えた「勝負」を終えたみちると広海。その余波は、担当編集・石井の心に想像を超えた火をつけて……!?

新たな巨大感情の参入で、ふたりのバトルは前代未聞の領域へと突入する!!!!!

(C) Shogakukan Inc. 2023 All rights reserved.