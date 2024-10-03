A24»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀ½ºîÈñ¤ÇÂ£¤ë¡¢¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó ¡Ø¥·¥Ó¥ë¡¦¥¦¥©¡¼ ¥¢¥á¥ê¥«ºÇ¸å¤ÎÆü¡Ù¤òIMAX¤Ç´Ñ¤ë¤Ù¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡½¡½¡£
︎¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎ×¾ì´¶¤òÄÉµá¤·¤¿¤Î¤¬IMAX
¡ »ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎµðÂç¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó
IMAX¥·¥¢¥¿¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤ËÃíÌÜ¡£¾²¤«¤éÅ·°æ¡¢º¸±¦¤ÎÊÉ¤«¤éÊÉ¤Þ¤Ç¹¤¬¤ëÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÏIMAX¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£»ëÌîÁ´ÂÎ¤Ç±Ç²è¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÈµÒÀÊ¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢É½ÌÌ¤â¼ã´³ÏÑ¶Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ÑµÒ¤ò±ÇÁü¤¬Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¡É¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¢ °µÅÝÅª¤ÊÌÀ¤ë¤µ
ÆÃµö¤ò»ý¤ÄÆÈ¼«¤Î±ÇÁü½èÍýµ»½Ñ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¡ÊDMR¡Ë¡×¤Ë¤è¤ê¡¢±Ç²èÀ½ºî¼Ô¤Î´ã¤Ë±Ç¤Ã¤¿±ÇÁü¤òºÇÂç¸Â¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÉ½¸½¤¬²ÄÇ½¡£¾å±Ç¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÏºÇ¿·±Ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ¯ÌÀ¤µ¤ÈÃÈ¤«¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤¯¤Ã¤¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÌÀ¤ë¤¯¥¯¥ê¥¢¤Ê±ÇÁü¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤âÂ©¤ò¤Î¤à¤Ï¤º¡£
£ ¥«¥é¥À¤Î¿Ä¤Þ¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ë¹âÀºÅÙ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É
¤ªÊ¢¤ÎÄì¤Þ¤Ç¶Á¤¯Âç²»¶Á¤«¤é¸ª¤´¤·¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤µ¤µ¤ä¤¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í¤Î¼ª¤Ç¤ÏÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤²»°è¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£Ä°¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÈÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¹¥¿¥à¤ÊÇÛÃÖ¤È´°àú¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡È¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¡É¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥·¥¢¥¿¡¼Æâ¤Î¡È¤É¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ÉÍýÁÛÅª¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¶Ã¤¤À¡£
︎ ¤Þ¤ë¤ÇÀï¾ì¤Î½Æ·âÀï¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢°µÅÝÅª¤Ê·à¾ìÂÎ¸³--¡ª ¡Ø¥·¥Ó¥ë¡¦¥¦¥©¡¼ ¥¢¥á¥ê¥«ºÇ¸å¤ÎÆü¡Ù¤òIMAX¤ÇÂÎ´¶¤»¤è¡ª10·î4Æü (¶â) ¸ø³«
º£¤äÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤ëA24¤¬¡¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ë5000Ëü¥É¥ë¤â¤ÎÀ½ºîÈñ¤òÅê¤¸¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Çµ¯¤¤ëÆâÀï¤òÉÁ¤¯¡Ø¥·¥Ó¥ë¡¦¥¦¥©¡¼ ¥¢¥á¥ê¥«ºÇ¸å¤ÎÆü¡Ù¤¬¡¢10·î4Æü(¶â)¤è¤êIMAXÂ¾¤Ë¤Æ·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
A24ºÇ¹â¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶½¹Ô¼ýÆþµÏ¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿2018Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥Ø¥ì¥Ç¥¿¥ê¡¼/·Ñ¾µ¡Ù¤òÈ´¤¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°µÏ¿¤ò¹¹¿·¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç2½µÏ¢Â³1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤ÎËÜºî¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¸½¼ÂÀ¤³¦¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ë¡×¤Èºø³Ð¤¹¤ë¤Û¤É¥ê¥¢¥ë¤Ê±ÇÁü¤ò¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤È¤â¤Ë¡¢±ÇÁü¤ò¶ù¡¹¤Þ¤ÇÁ¯ÌÀ¤Ë±Ç¤·½Ð¤¹µðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎIMAX¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ä¤ÆÂÎ´¶¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¾¥ï¥¾¥ï¤¹¤ë¶²ÉÝ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£
±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢20XXÇ¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡£ºÇÄ¹2´ü¤À¤Ã¤¿ÂçÅýÎÎ¤ÎÇ¤´ü¤ò±ä¤Ð¤¹¤¿¤á¡¢·ûË¡¤ò²þÀµ¤·¡¢FBI¤â²ò»¶¤µ¤»¤¿¸½ÂçÅýÎÎ¡£¤½¤ó¤Ê¸½ÂçÅýÎÎ¤ËÈ¿È¯¤·¡¢Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤«¤é19¤Î½£¤¬Î¥Ã¦¡£¥Æ¥¥µ¥¹¤È¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ÎÆ±ÌÁ¤«¤é¤Ê¤ë¡ÈÀ¾ÉôÀªÎÏ¡É¤È¡¢ÂçÅýÎÎ¤¬Î¨¤¤¤ëÀ¯ÉÜ·³¤È¤Î´Ö¤ÇÆâÀï¤¬ËÖÈ¯¤·¡¢³ÆÃÏ¤Ç·ã¤·¤¤ÉðÎÏ¾×ÆÍ¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½¢Ç¤3´üÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¡¢²æ¡¹¤ÏÎò»ËÅª¾¡Íø¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Æ¥ì¥Ó±éÀâ¤ÇÎÏ¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Î´ÙÍî¤ÏÌÜÁ°¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÃæÎ©¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿®Ç°¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤êÂ³¤±¤ë¡¢À¤³¦Åª¼Ì¿¿²È½¸ÃÄ¡Ö¥Þ¥°¥Ê¥à¡×½êÂ°¤ÎÀï¾ì¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¥ê¡¼¤È¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Îµ¼Ô¤Î¥¸¥ç¥¨¥ë¡£Èà¤é¤Ï14¥«·î¤â¤Î´Ö¡¢°ìÅÙ¤â¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÂçÅýÎÎ¤ËÃ±ÆÈ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¯¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¤Î¥µ¥ß¡¼¤È¼ã¼ê¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤È¶¦¤Ë¡¢ÂÚºßÀè¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤«¤é¥ï¥·¥ó¥È¥óD.C.¤Ë¤¢¤ë¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¤À¤¬¡¢Àï¾ì¤È²½¤·¤¿Ä®¤òÌÜ¤ÎÅö¤ê¤Ë¤·¤¿Èà¤é¤Ï¡¢ÆâÀï¤Î¶²ÉÝ¤È¶¸µ¤¤ËÆÝ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø28Æü¸å...¡Ù¤ÇµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¡¢Ä¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¥¨¥¯¥¹¡¦¥Þ¥¥Ê¡Ù¤ÇÂè88²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ»ë³Ð¸ú²Ì¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Îµ´ºÍ¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¡¼¥é¥ó¥É¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ç¤ËSF¤ä¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¥¬¡¼¥é¥ó¥É´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£²ó¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¶ÃÏ¤È¤Ê¤ëÀïÁè¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¡¢Âî±Û¤·¤¿¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¡£¡Ö¶¦ÏÂÅÞ»Ù»ýÁØ¤Î¶¯¤¤¥Æ¥¥µ¥¹¤ÈÌ±¼çÅÞ»Ù»ýÁØ¤Î¶¯¤¤¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤¬Æ±ÌÁ¤òÁÈ¤à¡×¤È¤¤¤¦¡¢°ì¸«ÆÍÈô¤ÊÀßÄê¤ò¤â¤í¤È¤â¤»¤º¡¢Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¼ê»ý¤Á¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê½ÆÀ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÀïÁè¤ò¥¼¥íµ÷Î¥¤ÇÂÎ´¶¤µ¤»¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¡¼¥É¥à¡¼¥Ó¡¼¤ä¥¹¥ê¥é¡¼¤ÎÍ×ÁÇ¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊø²õ¤òÂçÇ÷ÎÏ¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥Ã¥°¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ½õ±é½÷Í¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿Ì¾Í¥¥¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥À¥ó¥¹¥È¡£ÆâÀï¤ÇÊø¤ì¤æ¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤Î»´¾õ¤òÁ°¤Ë¡¢¶¯¸Ç¤ÊÀº¿À¤¬¾¯¤·¤º¤Ä°û¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯Àï¾ì¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Îµ¡Èù¤òÉ½¸½¡£°ìÊý¡¢¤½¤ó¤Ê¼ç¿Í¸ø¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢»àÀþ¤ò±Û¤¨¤ë¤Ê¤«¤ÇÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¼ã¼ê¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ø¥×¥ê¥·¥é¡Ù¤Ç¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¹ñºÝ±Ç²èº×½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¸½ºß¸ø³«Ãæ¤Î¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡§¥í¥à¥ë¥¹¡×¤Ç¤â¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢º£ºÇ¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤Î°ì¿Í¡¢¥±¥¤¥ê¡¼¡¦¥¹¥Ô¡¼¥Ë¡¼¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢NetflixÀ½ºî¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ê¥ë¥³¥¹¡×¤Ç¡¢¼Âºß¤·¤¿°Ì¾¹â¤¤ËãÌô¥«¥ë¥Æ¥ë¤Î¥Ü¥¹¤ò±é¤¸¤¿¥ï¥°¥Í¥ë¡¦¥â¥¦¥é¤¬¡¢¥ê¡¼¤È¤ÏÄ¹Ç¯¤Îµ¼ÔÃç´Ö¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥¨¥ë¤ËÊ±¤·¡¢¡ØDUNE/¥Ç¥å¡¼¥ó º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤ÎºîÉÊ¤ÇÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤¬¡¢¥ê¡¼¤Î¸µ¥á¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢NY¥¿¥¤¥à¥º¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óµ¼Ô¡¦¥µ¥ß¡¼Ìò¤òÇ®±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¤Î¤¬¡¢ÌÂºÌÉþ¤ËÀÖ¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤ÎÉÔµ¤Ì£¤Ê·³¿ÍÌò¤ò±é¤¸¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç¤Ï¥ê¡¼Ìò¤Î¥¥ë¥¹¥Æ¥ó¡¦¥À¥ó¥¹¥È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥×¥ì¥â¥ó¥¹¡£É¬»à¤ÇÌ¿¸ð¤¤¤ò¤¹¤ëÁê¼ê¤òÁ°¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤Ï¡¢¤É¤Î¼ïÎà¤Î¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤À¡©¡×¤ÈÌä¤¤³Ý¤±¡¢ÍÆ¼Ï¤Î¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ëÈó¾ð¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÌ¾±é¤Ö¤ê¤¬¡¢´Ñ¤ë¼Ô¤¹¤Ù¤Æ¤òÀïØË¤µ¤»¤ë¡£
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ë·³µÄ²ñµÄ»öÆ²¤¬À¾ÉôÀªÎÏ¤ËÊñ°Ï¤µ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ë3½µ´ÖÈ¾¤â¤«¤±¤Æ¼ÂÀ£Âç¤Î¥»¥Ã¥È¤ò·ú¤Æ¡¢¸µ¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¦¥·¡¼¥ë¥º¤Î·³»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î½õ¸À¤Ë½¾¤¤¡¢ÂàÌò·³¿Í¤¬¼ÂºÝ¤ÎÆ°¤¤ò¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬À¸¡¹¤·¤¯ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡£À§Èó¡¢Ë×Æþ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥·¥¢¥¿¡¼Àß·×¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ã¡¼¥×¤Ê±ÇÁü¤È¹âÀºÅÙ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬À°¤¦IMAX¤Ç´Õ¾Þ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£Àï¾ì¤Î½Æ·âÀï¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡á¡ÈºÇÁ°Àþ¡É¤ËÊü¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°µÅÝÅª¤Ê·à¾ìÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Ï¤º¤À¡£
ÂçÅýÎÎÁªµó¤ò¹µ¤¨¡¢À¯¼£ÅªÊ¬¶Ë²½¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¿¼¹ï²½¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸þ¤±¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬¡¼¥é¥ó¥É´ÆÆÄ¤¬·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡Ø¥·¥Ó¥ë¡¦¥¦¥©¡¼ ¥¢¥á¥ê¥«ºÇ¸å¤ÎÆü¡Ù¤ò¡¢IMAX¤ÇÂÎ´¶¤»¤è¡ª
¡ÊÊ¸¡¦ÅÏî´Îè»Ò¡Ë
IMAX¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
︎IMAX·à¾ì°ìÍ÷
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ»¥ËÚ
¡ÚÅìËÌÃÏ¶è¡Û
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÀçÂæ
¡Ú´ØÅìÃÏ¶è¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ±ºÏÂ
109¥·¥Í¥Þ¥º¾Ô³÷
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó
T¡¦¥¸¥ç¥¤ ¥¨¥ß¥Æ¥é¥¹½êÂô
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÎ®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥Æ¥é¥¹¥â¡¼¥ë¾¾¸Í
US¥·¥Í¥Þ¤Á¤Ï¤éÂæ
À®ÅÄHUMAX¥·¥Í¥Þ¥º
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ»ÔÀîÌ¯Åµ
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞËëÄ¥¿·ÅÔ¿´
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüÈæÃ«
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¿·½É
¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÃÓÂÞ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÆó»Ò¶ÌÀî
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¤È¤·¤Þ¤¨¤ó
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌÚ¾ì
T¡¦¥¸¥ç¥¤ PRINCE ÉÊÀî
109¥·¥Í¥Þ¥º¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÎ©ÀîÎ©Èô
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¥·¥¢¥¿¥¹Ä´ÉÛ
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤é¤é¤Ý¡¼¤È²£ÉÍ
²£ÉÍ¥Ö¥ë¥¯13
109¥·¥Í¥Þ¥ºÀîºê
109¥·¥Í¥Þ¥º¾ÅÆî
109¥·¥Í¥Þ¥º¤æ¤á¤¬µÖ
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÅÚ±º
¡Ú¹Ã¿®±Û¡¦ËÌÎ¦ÃÏ¶è¡Û
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ¿·³ãÆî
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¶âÂô
¡ÚÅì³¤ÃÏ¶è¡Û
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤é¤é¤Ý¡¼¤È¾ÂÄÅ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌ¾¸Å²°
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÂç¹â
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥ÞË¶¶18
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ³ÆÌ³¸¶
¡Ú¶áµ¦ÃÏ¶è¡Û
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆó¾ò
TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÀ¾µÜOS
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ´ßÏÂÅÄ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌ§ÌÌ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÂçºå¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥Æ¥£
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ»ÍÛêÆí
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤Ê¤ó¤Ð ËÜ´Û¡¦ÊÌ´Û
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÂçÏÂ·´»³
¡ÚÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏ¶è¡Û
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ²¬»³
Ê¡»³¥¨¡¼¥¬¥ë8¥·¥Í¥Þ¥º
¹Åç¥Ð¥ë¥È11
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó°á»³
¡Ú¶å½£¡¦²ÆìÃÏ¶è¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£13
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÊ¡²¬
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÈÓÄÍ
¼¯»ùÅç¥ß¥Ã¥Æ10
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ PARCO CITY ±ºÅº
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É