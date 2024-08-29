¾®4Â©»Ò¤Î¼«Í³¸¦µæ¤Ï¡Ö1Æü¤ªÊì¤µ¤ó¡×¡¡¸¦µæÈ¯É½¤ò¸«¤¿Âç¿Í¡ÖÁ´¾®³ØÀ¸¤Î²Æ¤ÎÉ¬½¤²ÝÂê¤Ë¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢µã¤±¤¿¡×
¡Ö²ÆµÙ¤ß¤â½ª¤ï¤ê¡¼¡ª¡ª¤ß¤ó¤Ê½ÉÂê½ª¤ï¤Ã¤¿¡© º£¹â¹»À¸¤ÎÄ¹ÃË¤¬¾®4¤Î»þ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¼«Í³¸¦µæ¡£Åö»þ¤«¤Ê¤ê³Ø¹»¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤é¸«¤Æ²¼¤µ¤¤²æ¤¬²È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÏÁ´¹»À¸ÅÌÃ¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê»ö¤ò¤¹¤ë¡ª¤Ç¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎÏºî¤Î¼«Í³¸¦µæ¡Ä¥Ú¡¼¥¸¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤ë
²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¤Ï¡Ø¥Ü¥¯¤¬1Æü¤ªÊì¤µ¤ó¤ä¤Ã¤¿Æü¡Ù¡ª¡¡ÌÏÂ¤»æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë½ñ¤µ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÃË¤Î»Ò¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¸¦µæÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤Ã¤¿Êì¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÁ´¾®³ØÀ¸¤Î²Æ¤ÎÉ¬½¤²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¶µ²Ê½ñ¤Ë¤·¤¿¤¤¥ì¥Ù¥ë¡ª¡×¡Ö¶»¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀ¸¤¤ëÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÎÉ¤¤¸¦µæ¡×¡Ö¹ÔÆ°ÎÏ¤¬À¨¤¤¡ª¡ª¡ª ¡ÊÈþÍÆ»Õ¤ÎÊì¤Î¡Ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î»Å»ö¤â¤¤Ã¤Á¤ê¤³¤Ê¤¹¤È¤Ï¡Ä¡×¡ÖÍèÇ¯4Ç¯¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¡×¡ÖÊì¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¾Þ»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¡£
Êì¿Æ¤Îmiri.(¤ä¤Þ¤°¤Á)¤µ¤ó¡Ê@miridesunen78¡¡°Ê²¼miri.¤µ¤ó¡Ë¤Ï¡¢¡Ö²ÆµÙ¤ß½ªÈ×¤Î¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¤Åê¹Æ¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µã¤¤¤¿¡ª¡¢¤³¤ó¤Ê»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡ª¤Ê¤É´ò¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¤Ç°ì¤Ä°ì¤Ä¤¸¤Ã¤¯¤êÆÉ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¸¦µæ¤ò¡©¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤«¡©¤Ê¤É¡¢¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¸¦µæ¡¢¥ª¥â¥í¤½¤¦¡ª¡×¤È¥Î¥ê¤Ç»Ï¤á¤¿¤±¤É¤â
¸½ºß¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤¬Êì¤Î1Æü¤ò¼«Í³¸¦µæ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î²ÆµÙ¤ß¡£Åö»þÊì¤Îmiri.¤µ¤ó¤ÏÂè3»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¹âÎð½Ð»º¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ëÇ¯º¢¤ÎÇ¥¿±¤Ï¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤â²È»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤Ç¡£ËèÆü¡¢ËèÆü¡¢ÂçÊÑ¤ÀÂçÊÑ¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«²ÆµÙ¤ß¤Î¼«Í³¸¦µæ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¡È»ä¤ò¸¦µæ¤·¤¿¤é¤É¤¦¡©¡É¤È¤Ê¤Ë¤²¤Ê¤¯¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¡¢ÌÌÇò¤¤¤ä¤ó¡ª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢·Ù»¡½ð¤ä±Ø¤Î1Æü½êÄ¹¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç1Æü¤ªÊì¤µ¤ó¤ä¤í¤¦¡ª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£
ÌÌÇò¤½¤¦¤È¤¤¤¦¥Î¥ê¤Ç»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤ÏÂÌÌÜ¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤¤¤¶¸¦µæ³«»Ï¡£¡ÖÈþÍÆ»Õ¤Î»Å»ö¡×¡Ö²È»ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸¦µæÆâÍÆ¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼Ê¬¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤¬¹Í¤¨¤Ä¤Ä¡¢miri.¤µ¤ó¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¡£
¸¦µæ¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥á¥â¤ò¼è¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤È¤ÇÀäÂÐËº¤ì¤ë¤·¡¢¤½¤Î»þ´¶¤¸¤¿¤³¤È¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¥á¥â¤ì¡ª¤È¡£¤½¤Î»þ¤Î´¶¾ð¤Ï¸å¤Ç»×¤¤½Ð¤»¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤½¤Î¥á¥â¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡Ø1Æü¤ªÊì¤µ¤ó¡Ù¤Ç¤ÏÉáÃÊmiri.¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼ÂÁ©¡£ÀöÂõ¤ä¥´¥ß½Ð¤·¡¢ÁÝ½ü¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤±¤Ç¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿¡£¡È¤¢¤Ä¤Ã¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥¥ì¥¤¤Ë¤Ç¤¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÁÍý¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó3¿©Ã´Åö¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ø¤ÎÇã¤¤½Ð¤·¤ÇÍ¼¿©¤Î¸¥Î©¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤ÎÂçÊÑ¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ä¥µ¥é¥À¡¢Ì£Á¹½Á¡¢¤´¤Ï¤ó¤òÄ´Íý¡£¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ëºàÎÁ¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡£¶Ã¤¤¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿²È»ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÈþÍÆ»Õ¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¥Ñ¡¼¥Þ¤ÎºÝ¤Ë¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ä¥í¥Ã¥È¡¢¥´¥à¤Î¼êÅÏ¡¢¥¿¥ª¥ë¤ò¤¿¤¿¤ß¡¢»ÈÍÑ¤·¤¿Æ»¶ñ¤ÎÀö¾ô¤âÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë»ä¤¬ÉáÃÊ¤ä¤Ã¤Æ¤ë»ö¤òÃé¼Â¤Ë¤ä¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡ªµ´¡Ê¾Ð¡Ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Å¾å¤¬¤ë¤Þ¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¡ª¤È¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡£»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¶ÈÌ³¤ÎÆñ¤·¤µ¤ä²È¤Î¥¿¥ª¥ë¤È¤¿¤¿¤ßÊý¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¿©»ö¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤òÈ¯¸«¡£
¡ÖÈþÍÆ»Õ¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¡×¤Èµ¤·¡¢¸¦µæ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÌÏÂ¤»æ¤ÎÁí³ç¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¬1Æü¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ê¡Á¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Èmiri.¤µ¤ó¤Î»÷´é³¨ÉÕ¤¡£
¡Ö»Å»ö¤È²È¤Î¤³¤È¤ÏÅö½é¤«¤éÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²È»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÎÁÍý¤ÏÂçÊÑ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»Å¾å¤²¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÎÁÍý¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸¥´¥ß¤ò¿¨¤ë»þ¤Ë¤â¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤¿¤ó¡ªÂçÊÑ¤À¤Ê¤¡¡¼¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â©»Ò¤Ï¤É¤Î»Å»ö¤â·ù¤¬¤é¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿Æ»Ò¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼è¤ì¤Æ¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤ê¤«¤¨¤ê¤Þ¤¹¡£
»²´ÑÆü¤Ç¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¸¦µæ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤ÎÀ¼¤â
¤µ¤Æ¡¢²ÆµÙ¤ß¤¬ÌÀ¤±¤Æ³Ø¹»¤Ë»ý»²¤·¤¿¼«Í³¸¦µæ¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î»²´ÑÆü¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÌÏÂ¤»æ¤ÎÁ°¤Ë¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤â»÷´é³¨¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¡È¤ªÊì¤µ¤ó¸¦µæ¤ÎÊý¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤ÆÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤Æ¾Ð¡£¥Þ¥ÞÍ§¤äÀèÀ¸¤Ê¤É¤«¤é¡È¤¹¤´¤¤¡ª¡É¡Èº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¼«Í³¸¦µæ¤À¡ª¡É¡È¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¤â¤ä¤é¤»¤¿¤¤¡ª¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
Âç¤¤ÊÌÏÂ¤»æ¤Ë½ñ¤±¤Ð¡¢¶µ¼¼¤ÎÊÉ¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ÎÌÜ¤Ë»ß¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬ÅªÃæ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÏÂ¤»æ¤Ç¤ÎÀ©ºî¤Ïmiri.²È¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£
¤Þ¤È¤á¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡¿§¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡ª¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤¦¤ÈÃíÌÜ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¢¼Ì¿¿¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë£²Õ¾ò½ñ¤¤ÈÊ¸¾Ï¤Ë¤¹¤ë¤Î¤òÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤³¤ì¤é¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÌÏÂ¤»æ¤ò¹¤²¤Æ¡¢Ä¹ÃË¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç»Å¾å¤²¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Î¡¼¥È¤ä¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÌÏÂ¤»æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡Âç¤¤¤¤«¤é¤Þ¤È¤á¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¡ª¤À¤«¤é¤Þ¤È¤á¤ëÎÏ¤¬ÉÕ¤¯¡ª¤½¤ì¤âÊÙ¶¯¤À¡ª¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼¡ÃË¤â¡¢¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡ØÎÁÍý¤ÇÀ¤³¦°ì¼þ¡ª¡Ù¤ò¼«Í³¸¦µæ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¡¢³Æ¹ñ¤ÎÎÁÍý¤òÌÏÂ¤»æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ï¤ä¡¢¹±Îã¤Ç¤¹¡£ÀèÀ¸¤â¡¢¡Èmiri.²È¤ÎÌÏÂ¤»æ¤À¡Á¡É»×¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¾Ð¡×¡£
¤Þ¤¿¡¢¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¸¦µæ¥Æ¡¼¥Þ¤ò¸«½Ð¤¹¤Î¤Ïmiri.¤µ¤ó¤ÎÊì¾ù¤ê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤ÎÊì¤Ï¡¢¼«Í³¸¦µæ¤ò¤ä¤ë¤Ê¤é¿Í¤È°ã¤¦¤³¤È¤ò¡ª¤È»ä¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡£»ä¤ÏÊÙ¶¯·ù¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼«Í³¸¦µæ¤Ï¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤â¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤é³Ú¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÃ¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤»ö¤ò¡ª¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ù¡¹¤ä¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ë¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£
Äï¤¬²ÆµÙ¤ß¤ËÌÏÂ¤»æ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö²û¤«¤·¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹ÃË¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Æ¤â¤È¤òÎ¥¤ìÎÀ¤°¤é¤·¡£¡Ö²æ¤¬²È¤Ï»Ò¶¡3¿ÍÁ´°÷À¸¸å6¥ö·î¤«¤éÊÝ°é±à¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤â¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¡¢¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¼«Î©¤ÏÂç»ö¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤í¤¦¡ª¤È¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£È¿¹³´ü¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÎÀÀ¸³è¤Ç¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿Lmaga.jp¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦µÜÁ° ¾½»Ò¡Ë