お笑いコンビ「モグライダー」のともしげをフィーチャーした企画が、話題を呼んでいる。「6月24日放送の『水曜日のダウンタウン』（TBS系）では、ともしげさんの2週間にわたる隠し撮り映像から、クイズを出題する企画がおこなわれました。解答者はみなみかわさんら、親交のある芸人4人。ともしげさん本人も、別室でその様子を見守っていました」（芸能担当記者）そのなかで話題となったのが、ともしげの運転シーンだ。車に関す