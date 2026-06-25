青森県で最大震度6強を観測する地震で青森と岩手であわせて7人がけがをしています。【映像】地震発生時の様子＆崩れた建物消防などによりますと、震度6弱を観測した八戸市では午前7時半すぎ、自転車に乗った14歳の女子中学生が車にぶつかる事故がありました。けがの程度はわかっていませんが、意識はあるということです。地震の揺れが原因とみられています。また、落下してきた建物の一部が通行人に当たるなど4人がけがを