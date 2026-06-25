拳銃4丁や実弾80発あまりなどを所持したとして、ベトナム国籍の男が逮捕されました。警察が覚醒剤取締法違反の疑いで家宅捜索を行っていた際に、男が使用する車の中から見つかったということです。覚醒剤取締法違反などの疑いで逮捕されたのは、ベトナム国籍の無職・グエン・レ・トラン・フォン容疑者（51）です。警察によりますと、グエン・レ・トラン容疑者は今年2月、拳銃4丁や実弾80発あまりなどを所持した疑いがもたれていま