きっぷ見本（画像：銚子電気鉄道）おたくま経済新聞

銚子電鉄がナフサ不足を受け、乗車券を多色刷りから単色仕様に変更

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 銚子電気鉄道がナフサ不足を受けて乗車券の仕様を変更すると発表した
  • 発券数が最多の「犬吠〜銚子間」の乗車券を多色刷りから単色刷りに切り替える
  • 見本券の番号「723」がナフサと読めるとSNSで話題になっているという
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