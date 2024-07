(MCU)最新作『デッドプール&ウルヴァリン』より、新映像がたっぷり詰め込まれた米予告編が新たに公開された。かねてより登場が噂されている女性版デッドプール、レディ・デッドプールの姿もチラリと映りこんでいるようだ。

新たな予告編の冒頭、デッドプール/ウェイド・ウィルソンはウルヴァリンに、市民生活に戻った頃の話を聞かせているようだ。「市民生活に戻るんだ、ズラを被らねば」とカツラを頭にセットし、新天地へ向かったはいいものの、「誰も気づいてくれないんだ」とぼやくデッドプールに、ウルヴァリンは思わず吹いてしまう。「さすがにみんな分かるだろう」。

場面が切り換わりチアリーダー・ソングとして有名なトニー・バジルの「ミッキー」が流れると、デッドプールのスーツを着用したブロンドの女性らしき姿が。これはおそらく前々から登場が囁かれていた“女性版デッドプール”、レディ・デッドプールだろう。これまでの映像では脚のみが映し出されていたが、上半身が初公開となり、その正体がいっそう気になるところ。世界的歌手テイラー・スウィフトが演じているとの噂もあるが……。

ともあれレディ・デッドプールの後には、同じくデッドプールの赤いスーツを着た人間&犬たちが続々と登場しているようだ。本作はドラマ「ロキ」に登場した「虚無の世界」が舞台の一つになるようで、たくさんのデッドプール軍団はウェイドの変異体たちと思われる。ウェイドは犬のデッドプール“ドッグプール”を旅に連れて行くと主張するが、ウルヴァリンは「ダメ」ときっぱりだ。結局ドッグプールを連れ帰ったウェイドたちが帰宅すると、同居人のブラインド・アルは「おせえわコラ、こっちはコカイン全部切らして怒ったバイブみたいに震えてんの!」とご機嫌斜めの様子。

他にも、ロードトリップに出たり、ヴィランのカサンドラ・ノヴァ(エマ・コリン)に吹き飛ばされたりするデッドプール&ウルヴァリンの姿も。さらに、「ウルヴァリンだ!」と声をかけてきた少年に、デッドプールが「そうだ。ディズニーが復活させたんだよ。90歳になるまでやらせるつもりらしいぜ」とお決まりのメタジョークをかましたり、仲間からズラだとバレているのに必死にごまかしたりするコミカルなシーンも披露されたところで予告編は幕を閉じる。



映像内で予告されている通り、『デッドプール&ウルヴァリン』の公開まで10日を切った。日本では世界最速となる2024年7月24日(水)公開だ。

