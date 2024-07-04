¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¥µ¥¯¤Õ¤ï¡ª¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Î¥ì¥·¥Ô
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Þ¥Õ¥£¥ó¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó30Ê¬¡Ê¾ÆÀ®»þ´Ö¡¦Îä¤ä¤¹»þ´Ö¤ò½ü¤¯¡Ë
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Î¥ì¥·¥Ô
º£²ó¤Ï6¸Ä¼è¤ê¤Î¿âÄ¾¥Þ¥Õ¥£¥óÅ·ÈÄ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£Ìµ¤±¤ì¤Ð»æÀ½¤Î¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Þ¥Õ¥£¥ó¤ÎºàÎÁ¡Ê6¸ÄÊ¬¡Ë
¡Ú¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Û
¡¦Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¡¡10g
¡¦¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡¡10g
¡¦¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥×¡¼¥É¥ë¡¡10g
¡¦ÇöÎÏÊ´¡¡10g
¡Ú¥Þ¥Õ¥£¥óÀ¸ÃÏ¡Û
¡¦Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¡¡60g
¡¦¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¡¡60g
¡¦Á´Íñ(M¶Ì)¡¡1¸Ä
¡¦µíÆý¡¡55g
¡¦ÇöÎÏÊ´¡¡110g
¡¦¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¡¡3g
¡Ú¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¡Û
¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡ÊÎäÅà¤Ç²Ä¡Ë¡¡42Î³
¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¡¡50g
¡¦¾å³Ý¤±ÍÑ¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¡¡Ìó30g
²¼½àÈ÷
¡¦¥Þ¥Õ¥£¥óÀ¸ÃÏÍÑ¤ÎÌµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤ÈÁ´Íñ¤Ï¾ï²¹¤ËÌá¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤È¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Îºî¤êÊý
¡Ú¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤òºî¤ë¡Û
Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤Ï1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ê¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÄ¾Á°¤Þ¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¥Ü¥¦¥ë¤ËÁ´¤Æ¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢¼ê¤ÇÌµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤ÈÊ´Îà¤ò¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤È¤½¤Ü¤í¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Þ¤ÇÎäÂ¢¸Ë¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¯¡£
¡Ú¥Þ¥Õ¥£¥óÀ¸ÃÏ¤òºî¤Ã¤Æ¾Æ¤¯¡Û
¡¡¡¥Ü¥¦¥ë¤ËÌµ±ö¥Ð¥¿¡¼¤È¥°¥é¥Ë¥å¡¼Åü¤òÆþ¤ì¡¢¥Û¥¤¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤ä¤äÇò¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£
¢¡¡Á´Íñ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤é¤Ëº®¤¼¤ë¡£
£¡¡ÇöÎÏÊ´¤È¥Ù¡¼¥¥ó¥°¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Õ¤ë¤¤Æþ¤ì¡¢µíÆý¤âÆ±»þ¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Û¥¤¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¥°¥ë¥°¥ë¤Èº®¤¼¤ë¡£
¤¡¡Ê´µ¤¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤ò¼ê¤ÇºÕ¤¤Ê¤¬¤éÆþ¤ì¡¢¥´¥à¥Ù¥é¤ÇÁ´ÂÎ¤òÃúÇ«¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¥¡¡À¸ÃÏ¤ò¹Ê¤êÂÞ¤ËÆþ¤ì¡¢¥°¥é¥·¥ó»æ¤òÉß¤¤¤¿¥Þ¥Õ¥£¥ó·¿¤ËÈ¾Ê¬¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¹Ê¤ë¡£1¸Ä¤Ë¤Ä¤¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ò4Î³Æþ¤ì¤ë¡£
¦¡¡»Ä¤ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤òÉ½ÌÌ¤¹¤ì¤¹¤ì¤Þ¤Ç¹Ê¤êÆþ¤ì¤ë¡£
§¡¡Ãæ±û¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ò3Î³¾è¤»¤ë¡£
¨¡¡Îä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤ò6ÅùÊ¬¤Ë¤·¤ÆÉ½ÌÌ¤Ë»¶¤é¤¹¡£
180¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÇÌó25Ê¬¾ÆÀ®¤¹¤ë¡£¾ÆÀ®¸å¤Ï¤¹¤°¤Ë·¿¤«¤é³°¤·¡¢ÌÖ¤Î¾å¤ÇÎä¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤òÅò¤»¤ó¤ÇÍÏ¤«¤·¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤ÇÉ½ÌÌ¤Ë¿â¤é¤¹¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¾¯¤·Îä¤ä¤·¤Æ¸Ç¤á¤ë¡£
½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤È¡¢´Å¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¤¬¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡ª
º£²ó¤ÏÀ½²ÛºàÎÁÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¿âÄ¾¥Þ¥Õ¥£¥ó·¿¡ÊÃæ¥µ¥¤¥º¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·¹¼Ð¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢¤¤Î¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥â¥ê¥â¥ê¤ÈËÄ¤é¤ó¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ç²Ä°¦¤¤¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Î¥Þ¥Õ¥£¥óÅ·ÈÄ¤ä»æÀ½¤Î¥Þ¥Õ¥£¥ó·¿¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯¾Æ¤±¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¤Ï»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÍâÆü¤Ë¿©¤Ù¤ë¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ï¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¾¯¤·¥ê¥Ù¥¤¥¯¤¹¤ë¤È¡¢¾Æ¤Î©¤Æ¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
ÈþÌ£¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤ª¤¦¤Á¤Ç¥«¥Õ¥§µ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£