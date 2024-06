米ルイジアナ州で2日、子犬2匹が屋外用大型ゴミ収集 箱 に投げ捨てられ、翌日に22歳の男女2人が逮捕された。当時の様子は近くの店に設置された監視 カメラ が捉えており、SNSで拡散されると怒りの声が多数寄せられた。ルイジアナ州のネット メディア 『KADN News 15』などが伝えた。ルイジアナ州セントランドリー教区の政府調査官は3日、オペルーサスに住むジャスミン・ムートン(Jasmine Mouton、22)とケンダル・タイラー( Ken dall Tyler、22)をそれぞれ、2件の加重動物虐待容疑で逮捕したことを公表した。

2人は2日午後6時半頃、オペルーサスの魚屋「セバスチャン・ウェスト・エンド・シーフード(Sebastian West End Seafood)」の裏に置かれていたゴミ収集 箱 に、子犬2匹を遺棄。当時の様子は監視 カメラ が捉えていた。動画では、黄色のTシャツを着たケンダルの後ろから、子犬を抱えたジャスミンがゴミ収集 箱 に向かって歩いてくるのが分かり、白い子犬がその後を追いかけている。するとジャスミンは、ゴミ収集 箱 の蓋を開け、抱えていた子犬をまるでゴミを捨てるかのように放り投げた。そして次に、そばで座っていた白い子犬を抱き上げると、再びゴミ収集 箱 に投げ捨てたのであった。一方のケンダルはというと、そんなジャスミンを止めずに近くで見ているだけで、2人はゴミ収集 箱 の蓋を閉めることもなく足早に立ち去った。幸いなことに子犬たちは、ゴミ収集 箱 の中から聞こえる鳴き声に気付いた隣人が、魚屋のオーナーのシャロン・セバスチャンさん(Sharon Sebastien)に連絡したことで保護された。2匹がゴミ収集 箱 の中に閉じ込められていたのは2〜3時間とみられており、シャロンさんは当時のことを「電話を受けた後、好奇心からゴミ収集 箱 を覗いてみると子犬が1匹見えたのよ。それでさらに近付くと、そこには2匹の子犬がいたの」と明かした。シャロンさんはその後、監視 カメラ の映像を同教区の政府調査官に送り、 スタッフのスペンサー・コルネットさん(Spencer Cornette)が店の近所を一軒一軒訪ねていた。しかし2人について知っている者はいなかったため、SNSを利用してジャスミンが犬を捨てる写真を公開すると、1時間も経たないうちに有力な情報が寄せられたそうだ。2人が犬を捨てた理由については明らかにされていないが、現在は同教区の 刑務所 に拘留されている。また保護された子犬たちにはすでに新しい 家族 が見つかっているそうで、このニュースには次のようなコメントが寄せられた。「あの2人に(人間の)子供がいないことを祈るよ。」「子供や動物のそばに近寄るべきではない。 刑務所 にできるだけ長く収容されていて欲しいね。」「どうかしている。 病気 だよ。」「最低。彼らの手に落ちた動物や子供たちがかわいそう。」「最高の罰金と最長の懲役を科すべき。」「重罪にすべき。」「隣人はヒーローだね。ありがとう。」「彼らを同じようにゴミ収集 箱 に入れ、鍵をかけるといい。」ちなみにオーストラリアでは2022年、当時26歳だった女が10歳の飼い犬を ショッピング モールの2階 駐車場 から投げ捨て、昨年12月に動物虐待などの罪で1年の有罪判決が言い渡されていた。