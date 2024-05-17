¤É¤Î¿ô»ú¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡©¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¿Í¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÈëÌ©¡×¤¬¤ï¤«¤ë¿´Íý¥Æ¥¹¥È
Q¡§¼¡¤Î¿ô»ú¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡©
55
3
0
22
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ì¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤½¤ì¤Ç¤Ï·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¤³¤Î¿´Íý¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ï¤«¤ë¤³¤È¡Û¡Ö¿Í¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÈëÌ©¡×
¿ô»ú¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Ä¾´¶¤ÇÁª¤ó¤À¿ô»ú¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤Î¾õÂÖ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Áª¤ó¤À¿ô»ú¤«¤é¡Ö¿Í¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÈëÌ©¡×¤¬Ãµ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
55¡Ä¤¢¤ë¿Í¤Ø¤Î°°Õ
55¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£¿Í¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Ï¡¢¤¢¤ë¿Í¤Ø¤Î°°Õ¤Ç¤¹¡£
55¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬Ã¯¤«¤Ø¤Î°°Õ¤ò¿´¤Î¤É¤³¤«¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¹¬¤»¤òÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¾ð¤òÇ§¼±¤·¡¢¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
3¡Ä¼«Ê¬¤Î¼ýÆþ¤äÃù¶â³Û
3¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£¿Í¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¼ýÆþ¤äÃù¶â³Û¤Ç¤¹¡£
3¤Ï¼Ò¸òÀ¤ò¼¨¤¹¿ô»ú¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÌÀ¤ë¤¯¼Ò¸òÅª¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈò¤±¤¿¤¬¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Î¾ðÊó¤ò±£¤¹¤³¤È¤Ç°Â¿´´¶¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤ª¶â¤Î³Û¤Ç¤Ï·×¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢º£°ìÅÙ¿´¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
0¡Ä²áµî¤Î²á¤Á
0¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£¿Í¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Ï¡¢²áµî¤Î²á¤Á¤Ç¤¹¡£
0¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê²áµî¤ò°Å¼¨¤¹¤ë¿ô»ú¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï²áµî¤ËÈÈ¤·¤¿¥ß¥¹¤ä¡¢¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¹ÔÆ°¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¿Í¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¶¯¤¤Äñ¹³¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤òµö¤·¡¢²áµî¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ã¯¤Ë¤Ç¤â²á¤Á¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Àè¤ËÀ®Ä¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿´¤Ë¹ï¤ßÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¶ì¤·¤ß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
22¡Äº£Ç®Îõ¤Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î
22¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¡£¿Í¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÈëÌ©¤Ï¡¢º£Ç®Îõ¤Ë¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
22¤ÏÆÃ¼ìÀ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿ô»ú¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¢¤ë¤³¤È¤ËÇ®Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤¬¿Í¤È¶¦Í¤¹¤ë¤Ë¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤¹¤®¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤Ë¤¯¤¤¤â¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤ò±£¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÇ§¼±¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¡¢¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ì¤Þ¤¹¡£