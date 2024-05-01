Ç¥¿±Ãæ¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥óNG¡©1Æü¤ÎÌÜ°Â¤ÎÎÌ¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°û¤ßÊª¤ò¾Ò²ð¡ª
¡¡Ç¥¿±Ãæ¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï¹µ¤¨¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤¯¤È¤é¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤Þ¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤Ê¤É¤Î°û¤ßÊª¤Ë¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤ÏÇ¥¿±Ãæ¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥óÀÝ¼èÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤ä¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ°û¤á¤ë¤â¤Î¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÇ¥ÉØ¤µ¤óÉ¬¸«¡ªÇ¥¿±Ãæ¤ËÀÝ¤ê¤¿¤¤ÂçÀÚ¤Ê±ÉÍÜÁÇ£³¤Ä
Ç¥¿±Ãæ¤Ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò¹µ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤ÍýÍ³
Ç¥¿±Ãæ¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬·ì±ÕÃæ¤«¤é¾Ã¼º¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÀÝ¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤ÇÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÀ®Ä¹ÃÙ±ä¤ä¡¢½ÐÀ¸»þ¤ÎÄãÂÎ½Å¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÁá»º¤ä»à»º¤È´ØÏ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÌäÂê¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÀÝ¤ê¤¹¤®¤¿¾ì¹ç¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼1¡Á2ÇÕÄøÅÙ¤ÎÅ¬ÎÌ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤«¤é¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ê¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÎÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ç¥¿±Ãæ¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÀÝ¤Ã¤ÆÂç¾æÉ×¡©
Ç¥¿±Ãæ¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥óÀÝ¼èÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤È¡¢°û¤ßÊª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤Ï1Æü200¡Á300mgÄøÅÙ
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Î´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤Ê·è¤Þ¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö¥Þ¥Þ¤Î¤¿¤á¤Î¿©»öBOOK¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¥¿±Ãæ¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥óÀÝ¼è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ1Æü1¡Á2ÇÕ¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤³°¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ð½à¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¢¨1¡Ë
µ¡´Ø¤Ë¤è¤ê´ð½à¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ¤Ï200¡Á300mgÄøÅÙ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È1¡Á2ÇÕÄøÅÙ¤¬ÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
°û¤ßÊª¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Î°û¤ßÊª¤Ë¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£100ml¤¢¤¿¤ê¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÎÌ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¶ÌÏª¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ¤¬¤È¤¯¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Î°û¤ßÊª¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó°û¤à¤È¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ¤ÎÌÜ°Â¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò´Þ¤à°û¤ßÊª¤Ï1Æü1¡Á2ÇÕ¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î°û¤ßÊª¤Ï¥Î¥ó¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤Ë¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤È°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¥¿±Ãæ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°û¤ßÊª
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÎÎÌ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë°û¤ßÊª¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤È¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥«¥Õ¥§¡Ê¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¡Ë
¥Ç¥«¥Õ¥§¡Ê¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¡Ë¤È¤Ï¡¢ÄÌ¾ï´Þ¤Þ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò90¡ó°Ê¾å½üµî¤·¤¿¤â¤Î¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£Á´¤¯¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥«¥Õ¥§¥¤¥óÎÌ¤¬6mg¡¿100ml¤ò²¼²ó¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¹ÈÃã¤â¥Ç¥«¥Õ¥§¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤äÃãÍÕ¤Î¼ïÎà¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¤¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÌ£¤òÃµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÇþÃã
ÇþÃã¤ÏÂçÇþ¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤â¡Ö¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥ì¥¹¡×¤ä¡Ö¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥¼¥í¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ¼ê¤Ë¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Î¿åÊ¬Êäµë¤Ë¤Ï¡¢ÇþÃã¤«¿å¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤ÏÂç¾æÉ×¡©
¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢¾¯ÎÌ¤·¤«´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¥Ï¡¼¥Ö¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»ÒµÜ»É·ãºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¡¢Ç¥¿±Ãæ¤ËÅ¬¤µ¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥º¥Ò¥Ã¥×¤ä¥ì¥â¥ó¥Ð¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤ÏÅ¬ÎÌ¡Ê1Æü2¡Á3ÇÕ¡Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´ÇÛ¤Ê¾ì¹ç¤Ï¤ªÅ¹¤ÎÊý¤Ë¿Ò¤Í¤¿¤ê¡¢»ºÉØ¿Í²Ê¤Ç°å»Õ¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤ÏÁ´¤¯¥À¥á¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¥¿±Ãæ¤âÅ¬ÎÌ¤Ê¤é³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½¢¿²Á°¤Ë¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÀÝ¤ë¤³¤È¤Ç¿²¤Ä¤¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¥¿±Ãæ¤Î¥«¥é¥À¤ò¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÀÝ¼è¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¹©É×¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú»²¹Í¡¦»²¾È¡Û
¡Ê¢¨1¡Ë¿©ÉÊ°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¡¡¿©ÉÊÃæ¤Î¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡ÊºÇ½ª±ÜÍ÷Æü¡§2021/05/24¡Ë
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡¡¡Ê¿À®29Ç¯ÅÙ»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¿ä¿ÊÄ´ºº¸¦µæ»ö¶È¡¡¥Þ¥Þ¤Î¤¿¤á¤Î¿©»öBOOK¡ÊºÇ½ª±ÜÍ÷Æü¡§2021/05/24¡Ë
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê ÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½2020Ç¯ÈÇ¡ÊÈ¬Äû¡Ë
¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È - ±ÉÍÜ»Î¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡Êwww.asken.jp)¡×
[Ê¸:¤¢¤¹¤±¤ó ´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¡¸ø³«Æü¡§2021Ç¯07·î05Æü]
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤¢¤¹¤±¤ó¥À¥¤¥¨¥Ã¥È - ±ÉÍÜ»Î¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡×
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ä·ò¹¯´ÉÍý¤ËÉ¬Í×¤Ê¡¢¿©»öµÏ¿¡¦¥«¥í¥ê¡¼·×»»¡¦ÂÎ½Å´ÉÍý¡¦±¿Æ°µÏ¿¤Ê¤É¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤¹¤±¤ó¡Ù¡£
¿©»ö¼Ì¿¿¤ä¾¦ÉÊ¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤ò ¡È»£¤ë¤À¤±¡É ¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤¬¤Ç¤¡¢AI±ÉÍÜ»Î¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¿©»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ËèÆüÆÏ¤¯¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¤Î±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Twitter
Instagram
Web¥µ¥¤¥È