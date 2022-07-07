¡ÚÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à ¥«¥Õ¥§¡Û¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÁ´À©ÇÆ¤·¤¿¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¢ö À¤³¦´Ñ¤Ë¿»¤ì¤ë¡Ä
2022Ç¯7·î1Æü(¶â)¡Á12·î30Æü(¶â)¤Î´Ö¡¢ºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëËãÉÛ½½ÈÖ¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ëÏ»ËÜÌÚ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢¸½ºß¤â¤Ê¤ª¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¾¯½÷Ì¡²è¤Î¶â»úÅã¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÂçÅ¸Í÷²ñ¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü36Ëç¡Û¡Ú¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à ¡Û¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¡õ¥°¥Ã¥º¤ò¤µ¤é¤Ë¸«¤ë
¤³¤Î³«ºÅ¤ËÈ¼¤¤¡¢Ï»ËÜÌÚ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àÆâ¤ËÆÃÀß¥«¥Õ¥§¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à ¥«¥Õ¥§¡×¤â¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤é¡¢¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤ä¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥»¥ê¥Õ¤Ê¤É¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿¥«¥Õ¥§¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢9·î10Æü¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×Vol2¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÄÉ²ÃÍ½Äê¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
Å¸Í÷²ñ¤Î¸å¤Ï¤¼¤Ò¥«¥Õ¥§¤Ç¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
ºîÉÊ¤ä¥»¥ê¥Õ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÁ´À©ÇÆ¤·¤¿¤¤¤«¤ï¤¤¤µ¡ª
¤¤é¤á¤¯¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ï¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÉ½¸½
¡Ö¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ï¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È ¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¡×¡§1,730±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥é¥ó¥Ü¥¢¡¼¥º¤Î¥à¡¼¥¹¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢ÊÑ¿È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥¡¼¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¡£
¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥¡¼¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª
Àï»Î¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Î¥µ¥é¥À¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à ¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡×¡§1,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¡¢5Àï»Î¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤ÇºÌ¤Ã¤¿¥µ¥é¥À¤È¥¹¡¼¥×¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡£
2¼ï¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ï¾ø¤··Ü¥Ð¥¸¥ë¥½¡¼¥¹¤È³¤Ï·¥¿¥Þ¥´¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½÷À¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ø¥ë¥·¡¼¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ÎÌ¾Âæ»ì¤¬¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ËÊÑ¿È¡ª
¡Ö·î¤Ë¤«¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤·¤ª¤¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¡¼¥ß¡¼¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥½¡¼¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢»°Æü·î¤Î·Á¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡£
¥µ¥é¥À¤âÀ¹¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
5Àï»Î¤Ï¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©
¡Ö¥»¡¼¥é¡¼5Àï»Î¤Î¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ñ¥Õ¥§¡×¡§1,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»¡¼¥é¡¼5Àï»Î¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ä¥¼¥ê¡¼¤Ë¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¤â²Ã¤¨¤¿¥ê¥Ã¥Á¤Ê¥Ñ¥Õ¥§¡£
5ÁØ¤Î°Û¤Ê¤ëÌ£¤ä¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ñ¥Õ¥§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ó¤¦¤µ¤Î¤ê¤Ü¤ó¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¢ö
¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¤Á¤Ó¥à¡¼¥ó¤Î¥×¥ê¥ó¥¢¥é¥â¡¼¥É¡×¡§1,630±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»¡¼¥é¡¼¤Á¤Ó¥à¡¼¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¥ì¥È¥í¤Ç¥¥å¡¼¥È¤Ê¥×¥ê¥ó¥¢¥é¥â¡¼¥É¡£
¥¤¥Á¥´¤äÇòÅí¡¢¥¢¥¤¥¹¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¥Ô¥ó¥¯¤È¥ê¥Ü¥ó¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª
¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤Ú¥¢¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Çµ¤Ê¬¤ò¥¢¥²¤è¤¦¡ª
¡Ö¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤Î¥Ú¥¢¥½¡¼¥À¥Õ¥í¡¼¥È¡×¡§950±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ú¥¢¤Î¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤¿¤Á¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¡£
¥»¡¼¥é¡¼Àï»Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿2¿§¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥¼¥ê¡¼¡õ¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¡¢3¤Ä¤Î¿©´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¤è¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥»¡¼¥é¡¼6Àï»Î¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ä¥Ö¥í¡¼¥Á¡¢¥ê¥Ü¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¤â¤Ê¤«¡×¤Ï¡¢ËÜÅ¸¤Î¤¿¤á¤ËÉÁ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·ºî¸¶²è¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤â¤Î¡ª ¤¼¤Ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¤Î¡Ö¥¥áÂæ»ì¡×¤Ï¤É¤ì¡©
¡ÖÌ¾Âæ»ì¥¢¡¼¥È¥é¥Æ¡×¡§770±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ã¯¤â¤¬Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÂæ»ì¤ò¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¢¡¼¥È¥é¥Æ¤Ç¤¹¡£
Êª¸ì¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤Ï¥«¥Õ¥§¥é¥Æ¤ò°û¤àÁ°¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ªÅÚ»º¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ªTake Out¥á¥Ë¥å¡¼¡ª
¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤ÎÊÑ¿È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¥¯¥Ã¥¡¼¤Ë
¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥¡¼ ¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ï¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¡§680±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¶â¤Î²¦´§¡¦»°Æü·î¡¦½½»ú¤Î±ï¼è¤ê¤È7¿§¤ÎÀÐ¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢¥Ï¡¼¥È·¿¤ÎÀÖ¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥é¡¼¡£¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Î¥³¥º¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ï¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¥¯¥Ã¥¡¼¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£Å¸Í÷²ñ¤Î¥×¥ÁÅÚ»º¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£
ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ëßê¤á¤¯¡¢¤Á¤Ó¤¦¤µ¤Î¥Ö¥í¡¼¥Á¥¯¥Ã¥¡¼
¥»¡¼¥é¡¼¤Á¤Ó¥à¡¼¥ó¤ÎÊÑ¿È¥Ö¥í¡¼¥Á¡Ö¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥¡¼ ¥Ô¥ó¥¯¡¦¥·¥å¥¬¡¼¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¡§680±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»¡¼¥é¡¼¤Á¤Ó¥à¡¼¥ó¤Î¥Ô¥ó¥¯¡¦¥·¥å¥¬¡¼¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¥Ï¡¼¥È¤ÎÊõÀÐ¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿ÉôÊ¬¤ò¡¢¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¥¯¥Ã¥¡¼¤Î°»¤ÎÉôÊ¬¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤â¥¦¥¥¦¥¤¹¤ë¥¯¥Ã¥¡¼¤Ç¤¹¤è¡£
¸«¤¿ÌÜ¤â°û¤ß¿´ÃÏ¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¤âÅÐ¾ì¡ª
ÂæÏÑÈ¯¤ÎËÜ³ÊÇÉ¥Æ¥£¡¼¥¹¥È¥¢THE ALLEY¡£¥¿¥Ô¥ª¥«¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¥Æ¥£¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¿Íµ¤¤Î¤ªÅ¹¤ÈÅ¸Í÷²ñ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥É¥ê¥ó¥¯
¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡¦¥È¥í¥Ô¥«¥ë¡¦¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¥ª¥ì¥ó¥¸¡×¡§740±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¡¢¥¼¥ê¡¼¤È¥Þ¥ó¥´¡¼¥×¥ê¥ó¤È¡¢°ìÅÙ¤Ë3¤Ä¤Î¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥»¡¼¥é0¡¼¥à¡¼¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥¥é¥¥é´¶¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡É±Ç¤¨¡É¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤¹¡£
¥»¡¼¥é¡¼¤Á¤Ó¥à¡¼¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¥É¥ê¥ó¥¯
¡Ö¥»¡¼¥é¡¼¤Á¤Ó¥à¡¼¥ó¡¦¥¿¥Ô¥ª¥«¡¦¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥ß¥ë¥¯¡×¡§740±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ê¤Í¥Ë¡¼¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥ß¥ë¥¯¤È¥¿¥Ô¥ª¥«¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¡£
Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢¤Á¤Ó¥à¡¼¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Å¸Í÷²ñ¤ËË¬¤ì¤¿¤é¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤â¥¥å¡¼¥È¡ª
¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÆâÁõ¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤ÆÃÀß¥·¥ç¥Ã¥×¡£¤³¤³¤Ë¤ÏVol.1¤Î´ü´Ö¡Ê7·î1Æü¡Á9·î4Æü¡Ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢130¼ï°Ê¾å¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡ª
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸Í÷²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤Ë¡ª
¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¡ÊA¡Ë\880
ÉÁ¤²¼¤í¤·¸¶²è¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢Å¸¼¨ÆâÍÆ¤Ë¹ç¤ï¤»¸¶ºî¥·¥ê¡¼¥ºÂè°ì´ü¡¢ÂèÆó´ü¤Î¸¶²è¤«¤é¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¡£
¤É¤Î¥¥ã¥é¤¬Åö¤¿¤ë¤«¤ÏÉõ¤ò³«¤±¤Æ¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡ª
¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¡ËÁ´5¼ï \440
É½¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÇØ·Ê¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡¢¥»¡¼¥é¡¼¥Þ¡¼¥¥å¥ê¡¼¡õ¥»¡¼¥é¡¼¥Þ¡¼¥º¡¢¥»¡¼¥é¡¼¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡õ¥»¡¼¥é¡¼¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¡¢ÇØ·Ê2¼ï¤ÎÁ´5¼ï¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1¼ïÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎ¢¤ÏÉ½¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ð¡¼¥·¥Ö¥ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê¥ë¥Ê¡õ¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¡Ë\4,180
¥ë¥Ê¤È¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹¤ÎÎ¾Êý¤Î¥¥ã¥é¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ê¥Ð¡¼¥¹¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡£
µ¤Ê¬¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ö
Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¡ØÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡Ù¡£
¤¼¤Ò¡¢Å¸Í÷²ñ¤«¤é¥«¥Õ¥§¤Þ¤Ç¡¢´Ý°ìÆü¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à ¥«¥Õ¥§¡×¤ÏÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç2022Ç¯7·î1Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2022Ç¯12·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
©Naoko Takeuchi