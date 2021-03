インドのチェンナイ国際空港で数日前、ドバイから入国しようとした男2人が逮捕された。2人は髪型があまりにも不自然だったことから税関職員が不審に思い、その後の検査でウィッグの下に金や外貨を隠していることが判明した。『Metro』『LADbible』などが伝えている。

インドのチェンナイ国際空港で今月21日、マグルーブ・アクバラリ(Magroob Akbarali)とズバイル・ハッサン・ラフィユシーン(Zubair Hassan Rafiyutheen)の2人が、税関で警備を担当する警官に呼び止められた。

2人は頭頂部が浮き上がった不自然な髪型をしており、税関職員が検査を行ったところ、頭頂部の部分ウィッグの下から金ペーストや米ドルなどの外貨が見つかった。

税関職員が男から部分ウィッグを引き剥がす様子は動画に収められており拡散中で、2人が頭頂部をきれいに剃り落としていたことが見て取れる。

髪のボリュームを減らすことでなんとか税関職員の目を欺こうとしたのだろうが、この策略は見事に失敗した。黒いビニール袋の中からは米ドルなどの外貨と金ペースト698グラムが、また靴下や下着の股間部分からも金ペーストが発見された。密輸品の総額は約4160万円(382943ドル)になるという。

同空港ではここ2日間で、アラブ首長国連邦から入国しようとした男4人が同じような手口の密輸で逮捕されており、税関では警戒を強めていた。

インド財務省歳入情報局(Directorate of Revenue Intelligence:DRI)によると、最近は金属探知機やX線検査装置をなんとかすり抜けようと、金塊ではなく金ペーストにして密輸する手口が急増しているそうだ。

画像は『LADbible 2021年3月23日付「Two Men Caught Smuggling £278k Worth Of Gold And Cash Under Wigs」(Credit: SWNS)』のスクリーンショット