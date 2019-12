【今週末の新作映画】『ブレイキング・バッド』ブライアン・クランストン＆『ビッグバン★セオリー』ジム・パーソンズ

好きな俳優が出演している作品は全てチェックしよう! 海外ドラマでお馴染みの俳優に特化した新作映画をピックアップ! 12月20日(金)から公開する作品の中からこちらをご紹介。

■12月20日(金)『スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け』

『スター・ウォーズ エピソード4/新たなる希望』以来、42年に渡り描かれてきたスカイウォーカー家の物語が本作で完結―。J・J・エイブラムスがメガホンをとる。

祖父ダース・ベイダーの遺志を受け継ぎ、銀河の圧倒的支配者となったカイロ・レン。伝説のジェダイ、ルーク・スカイウォーカーの想いを引き継ぎ、わずかな同志たちと立

ち上がるレイ。スカイウォーカー家を中心とした壮大な<サーガ>の結末は、"光と闇"のフォースをめぐる最終決戦に託された―。

その他の出演者:デイジー・リドリー(『オリエント急行殺人事件』)、アダム・ドライヴァー(『GIRLS/ガールズ』)、ジョン・ボイエガ(『24 TWENTY FOUR リブ・アナザー・デイ』)、オスカー・アイザック(『ライフ・イットセルフ 未来に続く物語』)、マーク・ハミル(『THE FLASH/フラッシュ』)、キャリー・フィッシャー(『マップ・トゥ・ザ・スターズ』)、ビリー・ディー・ウィリアムズ(『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』)、ルピタ・ニョンゴ(『ブラックパンサー』)、ドーナル・グリーソン(『 アバウト・タイム 〜愛おしい時間について〜』)、ケリー・ラッセル(『ジ・アメリカンズ』)、ヨーナス・スオタモ、アンソニー・ダニエルズ





■12月20日(金)『2人のローマ教皇』

Netflixオリジナル映画。『シティ・オブ・ゴッド』でアカデミー賞にノミネートされたフェルナンド・メイレレスがメガホンをとり、『ボヘミアン・ラプソディ』や『博士と彼女のセオリー』などで同賞に3度ノミネートされたアンソニー・マクカーテンが脚本を手掛ける実話に基づく物語。

2012年、カトリック教会の方針に不満を抱くベルゴリオ枢機卿(ジョナサン・プライス『天才作家の妻 -40年目の真実-』)は、ベネディクト教皇(アンソニー・ホプキンス『ハンニバル』)に辞任を申し入れる。しかし、スキャンダルに直面し自信を失っていたベネディクト教皇は、彼の辞任を許可しなかった。ベルゴリオから辛辣な批判を受けるベネディクト教皇だったが、彼を自分の後継者と見定め、カトリック教会を根幹から揺るがす秘密を打ち明けることに。考え方のまったく異なる二人が、世界に10億人以上の信徒を擁するカトリック教会の未来を築くため、互いの過去を振り返りながら理解し合っていく―。

その他の出演者:フェルナンド・メイレレス(『フォーカス』)





■12月20日(金)『テッド・バンディ』

大ヒット映画『グレイテスト・ショーマン』に出演したザック・エフロン主演。"シリアルキラー"の語源になった稀代の殺人鬼を描く。

1969年、ワシントン州シアトル。テッド・バンディ(ザック)とシングルマザーのリズ(リリー・コリンズ『レ・ミゼラブル』)は、あるバーで恋に落ちる。その日から、デッド、リズと彼女の幼い娘モリーの三人は、幸福を絵に描いたような家庭生活を築いていく。しかし、テッドが信号無視で警官に止められた際、車の後部座席に積んでいた道具袋を疑われて逮捕されてしまう。マレーで起きた誘拐未遂事件の容疑だった。またその前年にも女性の誘拐事件が起きており、目撃された犯人らしき男の車はテッドの愛車と同じフォルクスワーゲンだった。さらに新聞に公表された似顔絵は、テッドの顔によく似ていた。突然の事態に混乱するリズ。テッドはすべて誤解だと説明するが、次第にいくつもの事件が明らかになっていく...。

その他の出演者:カヤ・スコデラーリオ(『メイズ・ランナー』)、ジェフリー・ドノヴァン(『バーン・ノーティス 元スパイの逆襲』)、アンジェラ・サラフィアン(『ウエストワールド』)、ディラン・ベイカー(『グッド・ワイフ』)、ブライアン・ジェラティ(『シカゴ P.D.』)、ジム・パーソンズ(『ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則』)、ジョン・マルコヴィッチ(『アガサ・クリスティー ABC殺人事件』)





■12月20日(金)『THE UPSIDE/最強のふたり』

『ブレイキング・バッド』で人気を獲得し、『トランボ ハリウッドに最も嫌われた男』でアカデミー賞にノミネートされたブライアン・クランストン出演。フランス製作の『最強のふたり』をリメイク。

スラム街出身で無職、妻と息子にも見放されたデル(ケヴィン・ハート『ジュマンジ/ネクスト・レベル』)は、ハンディキャップを持つ大富豪フィリップ(ブライアン)の介護人として働くことに。秘書のイヴォンヌをはじめ周囲は、キャリアも教養もなくお調子者のデルに反対する。だが、お互いに一人の人間として接し、刺激し合う二人は忘れていた充実した日々に満たされていく。しかしフィリップの心には、誰にも言えない秘密があった。そんなある日、二人を揺るがす出来事が起きてしまう。

その他の出演者:ニコール・キッドマン(『ビッグ・リトル・ライズ』)、ジュリアナ・マルグリーズ(『グッド・ワイフ』)、ゴルシフテ・ファラハニ(『パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊』)、アヤ・ナオミ・キング(『殺人を無罪にする方法』)、テイト・ドノヴァン(『The O.C.』)、スザンヌ・サヴォイ(『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』)

