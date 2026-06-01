食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。2026年6月1日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。小腹を満たしてくれる冷凍食品＆デザートがお得まず押さえておきたいのが、一時的に安く仕入れることができたという理由から値下げされた商品です。一例を紹介します。●ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個（450g）商談時使用売価950円から5.8割