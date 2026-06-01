【オーケー最新チラシ】人気の冷凍食品やデザートなどお買い得！ごはんにぴったりの惣菜も増量中《6月7日まで》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2026年6月1日に公開された関東地域（清瀬店は除く）が対象のチラシから、お得な商品をピックアップして紹介します。

小腹を満たしてくれる冷凍食品＆デザートがお得

まず押さえておきたいのが、一時的に安く仕入れることができたという理由から値下げされた商品です。一例を紹介します。

●ニッスイ 大きな大きな焼きおにぎり 6個（450g）

商談時使用売価950円から5.8割引の397円に。

●雪印メグミルク クリーム＆コーヒーゼリー（110g）

メーカー希望小売価格156円から3.9割引の95円に。

●丸浜食品 天草100％使用 ところてん スープ付 150g×2個

メーカー希望小売価格324円から5.5割引の145円に。

●SUNTORY GREEN DA・KA・RA（600ml）

メーカー希望小売価格205円から5.4割引の92円に。

●LION システマEXハミガキ メディカルクール 薬用ハミガキ（130g）

商談時使用売価547円から5.0割引の272円に。

三郷中央・王子堀船・高円寺・湘南台・平野・八千代緑が丘店では取り扱いがありません。

あと一品欲しい時は増量中の惣菜が狙い目！

続いて、いつもより増量中でお得な惣菜を紹介します。

●ささみ梅しそ巻き竜田揚げ

6個+1個増量...292円

●とうもろこしの醤油香ばし揚げ

7個+1個増量...292円

上記2点は、お台場・札の辻・日本橋久松町・東雲・新座野火止・梶野町・平野店では取り扱いがありません。

●玉子マカロニサラダ

10％増量...292円

●ねぎとろ中巻

16カン+2カン増量...609円

新杉田・曳舟・平野・湘南台・本牧・鷲宮・高円寺・お台場・西国分寺・あざみ野・豊玉南・浅草・札の辻・中杉・杉並宮前・下落合・矢口・平塚・日本橋久松町・梶野町・板橋本町・三鷹北口・辻堂・北赤羽・柏郄島屋ステーションモール・武蔵浦和・高田馬場・下石神井・新座野火止・新座石神・東雲・みなとみらい・サガン・池尻大橋・藤沢・新用賀・銀座店では取り扱いがありません。

●手作り 濃厚チェダーソースのUSAバーガー風ピザ ホール（直径約30cm）

ミックスチーズ20％増量...732円

尾高橋・小茂根・三ツ境・大和・成城・伊勢原・初台・青物横丁・荻窪・用賀駅前・千草台・南砂・十条・中杉・鷺宮・高円寺・本牧店では取り扱いがありません。

食料品の表示価格はオーケーの会員が現金払いで支払いした場合の価格です。非会員・カード払いの場合は、食料品の価格が異なります（酒類を除く）。

※画像は公式サイトより

東京バーゲンマニア編集部