[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(9-12位決定戦)第1戦](レモンS)※14:00開始主審:田中玲匡<出場メンバー>[湘南ベルマーレ]先発GK 99 上福元直人DF 3 袴田裕太郎DF 4 舘幸希DF 5 松本大弥MF 6 武田将平MF 16 アルトゥール・シルバMF 18 池田昌生MF 20 石橋瀬凪MF 86 加瀬直輝FW 29 渡邊啓吾FW 34 山田寛人控えGK 31 真田幸太DF 13 下口稚葉DF 14 高橋直也DF 27 福島隼斗DF 55 岡庭愁人MF 7 小野瀬康介MF 30 山口