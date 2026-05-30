歌手で俳優の杉良太郎（81）、演歌歌手の伍代夏子（64）が29日、都内で行われた杉友（さんゆう）寄席に登場。杉は終了後の取材に対し、現在“闇バイト”として取り上げられて社会問題となっている若者の凶悪犯罪について持論を述べた。【集合ショット】仲良さそう！写真に収まる杉良太郎＆伍代夏子夫妻杉は、警察庁の特別防犯対策監を務めている。最近の青少年による凶悪事件に関する見解についての質問に対し「“闇バイト”に