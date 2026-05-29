『アイドルマスター シンデレラガールズ』の白菊ほたる役などで注目を集める人気声優・天野聡美さんが、ファン待望のファーストデジタル写真集をリリース！ 本作では「海とサーフィンをこよなく愛する女の子」をテーマに、ヘルシーな水着姿やしっとりとした部屋着、そしてサーフィンに初挑戦する姿がドキュメントされている。今回は、撮影の舞台裏や、おへそ出し水着への戸惑い、そして子供の頃の意外なスクールライフなどの話を聞