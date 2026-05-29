俳優の波瑠（34）が、ベッドでの無防備な姿を披露し、反響を呼んでいる。【映像】波瑠のベッドでの無防備な姿2025年12月、フジテレビ系ドラマ『わたしのお嫁くん』で共演した俳優・高杉真宙（29）との結婚を発表した波瑠。2026年3月にはInstagramで左手薬指に指輪をはめたプライベートショットを公開し、「旦那さんとデートかな」「初めて指輪してるの見た」「指輪尊い」などと話題になっていた。ベッドでの無防備な姿に反響