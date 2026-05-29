29日午前、大仙市南外の市道でクマが目撃されました。近くには認定こども園があり、警察が注意を呼びかけています。大仙警察署の調べによりますと、29日午前9時20分ごろ、大仙市南外字梨木田の市道にクマ1頭がいるのを、車で走っていた女性が目撃しました。クマの体長は約80センチだったということです。現場は認定こども園つきの木こども園から北に約50メートルの場所で、警察が注意を呼びかけています。