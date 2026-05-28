米ロサンゼルスを拠点に活動する１６歳の天才ドラマー・ＹＯＹＯＫＡが、ドジャー・スタジアムで２週連続パフォーマンスを成功させ、その勢いのまま北海道日本ハムファイターズの本拠地・エスコンフィールド北海道で始球式と演奏を披露。まさに凱旋帰国となった。しかも今回、ＹＯＹＯＫＡはＬＡドジャースの「ジャパニーズヘリテージナイト」以外の日程でアメリカ国歌演奏に抜擢。これは日本人として異例とも言える大抜擢で、